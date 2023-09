“Il Ghetto si mostra. Fiorir d’autunno 2023” mostra mercato di giardinaggio

La Cia - Agricoltori italiani Padova organizza il tradizionale appuntamento con "Il Ghetto in fiore".

In esposizione prodotti delle aziende florovivaistiche della provincia e, inoltre, miele, vini e oli essenziali.

Appuntamento domenica 1 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.

La manifestazione si snoda nella zona del Ghetto lungo via Soncin, via dei Fabbri e via San Martino e Solferino.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

