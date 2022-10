Giallo interattivo, Sherlock's Club: "Ombre sul monastero"

La Foresta di Sherlock e Pizzeria Al Punto Giusto presentano:

"Un Club esclusivo

Un Omicidio.

Un'indagine per scoprire chi lo ha commesso!

Vesti i panni dell’investigatore nella notte più spaventosa dell'anno! E per l'occasione le indagini si svolgono in una location da brividi! Avrete un'ora di tempo e sarete accompagnati accompagnati da un aperitivo e sfiziosità di pizza e non solo!

In Via Bolzani n. 67, 35020 Maserà di Padova

Quota di partecipazione 25 euro

Prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre 2022: