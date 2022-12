Giallo al Musme: "Delitto al museo"

La nuova serie di giochi investigativi che metteranno alla prova il detective che è in voi. Raccogliete le prove come un tecnico della scientifica e confrontatele con le impronte e DNA dei sospettati. Effettuate un’autopsia virtuale del corpo della vittima per trovare indizi sulla sua morte. Ascoltate le testimonianze dei sospettati per scoprire chi sta mentendo e chi aveva un movente.

PARTECIPANTI: Da 2 a 6 persone.

DURATA: 1 ora

ETÀ: L'attività è indicata per gruppi di adulti e per famiglie (età consigliata 12+). Ci raccomandiamo che all'interno del gruppo ci sia almeno un adulto (che partecipa in maniera attiva).

COSTO:

2 partecipanti 60 euro

3 partecipanti 70 euro

4 partecipanti 80 euro

5 partecipanti 90 euro

6 partecipanti 100 euro

Il costo comprende anche la visita libera al museo nel giorno dell'evento.

Informazioni e contatti: https://www.musme.it/giallo/.