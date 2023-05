Giornata conclusiva del progetto "AnimeSmart per l’Agenda 2030" al Porto Astra

Si terrà a Padova, martedì 16 maggio, la giornata conclusiva del progetto AnimeSmart per l’Agenda 2030. Il cinema d’animazione quale strumento di cittadinanza e promozione di un mondo più equo, a cura di AGIS-ANEC Sezione Interregionale delle Tre Venezie.

L’iniziativa, rivolta a studenti e insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie di I grado, comprende una proiezione speciale mattutina al cinema Porto Astra del film “Vers la lune” di Alberto Stevanato e Solenn Le Marchand (in arte Grimoon), con accompagnamento musicale dal vivo da parte degli autori.

Ambizioso progetto di cinema d’animazione e musica, "Vers la Lune" racconta una fantascientifica odissea nello spazio, interpretata da quattro personaggi bizzarri che i Grimoon accompagnano in questo lungo "viaggio".

Il film con tematica ambientalista, utilizza varie tecniche di animazione stop-motion, perfettamente in linea con i contenuti di AnimeSmart: il cinema di animazione e Agenda 2030.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla proiezione di alcuni dei video prodotti dagli studenti nell’ambito dei laboratori condotti nelle scuole.

A seguire, nel pomeriggio, alle ore 17, si terrà online il secondo dei webinar, previsti dal progetto, dedicato alla restituzione delle azioni messe in campo, al confronto con formatori e docenti in relazione al ruolo degli audiovisivi nell’educazione ambientale e civica nelle scuole Primarie e Secondarie di I grado. Al centro la didattica degli audiovisivi, la loro condivisione sociale, la promozione cinematografica.

Ne parleranno Marco Sartore, Segretario AGIS-ANEC Sezione Interregionale Tre Venezie, Manlio Piva, ricercatore del dipartimento FISPPA all’Università di Padova, Laura Nota, coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Inclusione e giustizia sociale” – Università di Padova, Denise Zucchini, Laboratorio Larios – Università di Padova, Diana Mantegazza, formatrice esperta di Didattica dell’audiovisivo.

Nell'anno scolastico che si avvia a conclusione, nell’ambito di AnimeSmart si sono svolti, nel Triveneto: tre corsi di formazione rivolti agli insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie di I grado, che hanno coinvolto circa 70 scuole e 130 docenti; 32 laboratori con gli studenti che hanno portato alla creazione di altrettanti brevi video con le più svariate tecniche di animazione, coinvolgendo 150 studenti e 25 proiezioni gratuite per le scuole, nelle sale del territorio, con la presentazione in sala e dibattito finale condotto da esperti.

AnimeSmart per l’Agenda 2030. Il cinema d’animazione quale strumento di cittadinanza e promozione di un mondo più equo è un progetto di AGIS-ANEC, Sezione Interregionale delle Tre Venezie.

Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione, in collaborazione con FISSPA dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata Università degli studi di Padova.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Questo programma non risolve tutti i problemi ma rappresenta una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.