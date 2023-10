"Basta la saliva!", torna la giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo

preiscrizione https://forms.gle/mSv2AtMeFqU6MBfm9. Per la tipizzazione basta avere tra i 18 e i 35 anni di età, essere in buona salute e pesare almeno 50 kg.

È partita il 16 settembre scorso in tutta Italia la campagna Match It Now di ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR). Le edizioni in presenza fino al 2019 hanno permesso all’associazione di reclutare con la sola campagna circa 4.000 nuovi donatori (una quota pari al 20% del totale dei nuovi donatori in un anno).

Quest’anno si torna in piazza, anche in Veneto con molti eventi in tutte le provincie e con la possibilità in molti casi di entrare nel registro dei donatori con un tampone salivare.

Le prossime date sono in particolare:

il 7 ottobre dalle 11 alle 18 a Cittadella OPEN DAY al Centro Trasfusionale; preiscrizioni https://forms.gle/9nfccVvC4CAt8qfv8 ,

, il 14/10 dalle 11 alle 18 a Schiavonia, OPEN DAY al Centro Trasfusionale; preiscrizioni https://forms.gle/tSN5KFuEncQQb9368 .

. Grande festa regionale di Admo il 7 ottobre dalle 10 alle 19 a Padova , con sensibilizzazione e raccolta salivare davanti a Palazzo Moroni; preiscrizione https://forms.gle/mSv2AtMeFqU6MBfm9

A chi ha già in mente di diventare potenziale donatore l’associazione, per accelerare i tempi chiede la preiscrizione online così da godersi la festa di piazza quando ci si reca a tipizzarsi.

Nella città del Santo, come negli anni scorsi, sarà possibile effettuare la tipizzazione, tra un’esibizione ed un’altra, di musicisti, attori, sportivi, testimonianze, saluti istituzionali nel palco allestito lungo il Liston che tutti gli anni allieta quel sabato di ottobre dedicato ad Admo.

Non mancheranno le animazioni anche per i piccoli con la simpatia dei Vip Clown, da sempre amici di Admo nei momenti di piazza.

Tra i nomi che calcheranno il palco di Admo la scuola di scherma Comini, i Moviechorus, la Daigo School of Music, gli studenti di Medicina dall’Ateneo patavino, il Teatro ai Colli di Padova, solo per citarne alcuni.

Nell’occasione verranno presentati in anteprima il video e la canzone realizzati dagli studenti del liceo musicale Marchesi Fusinato di Padova per Admo Veneto, grazie all’aiuto della professoressa e cantautrice Cli Beltrame.

“E’ davvero importante aderire all’iniziativa di ADMO – queste le parole del Sindaco di Padova Sergio Giordani che farà un passaggio alla festa così come l’assessore allo sport Diego Bonavina e al Vice Presidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo - dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali. E’ un’azione di solidarietà ed altruismo che può salvare la vita a chi non trova tra i propri familiari più stretti nessun donatore compatibile. Tutti possiamo fare la nostra parte, chi è giovane ed ha meno di 35 anni può “tipizzarsi” in modo da essere un potenziale donatore qualora ce ne fosse la necessità e chi come me, i 35 anni li ha oramai “doppiati” o comunque superati, può contribuire facendo conoscere l’attività di ADMO e le opportunità che la donazione apre a tanti malati. Quindi sabato 7 vi aspettiamo in tanti davanti al Municipio allo stand ADMO per fare del bene, che è la cosa più bella che ognuno di noi può fare”.

Per la tipizzazione infatti basta avere tra i 18 e i 35 anni di età, essere in buona salute e pesare almeno 50 kg.

«Vogliamo ricordare a tutti, anche attraverso questi eventi di piazza – spiega Mara Rosolen Presidente di Admo Veneto - che il midollo osseo non è il midollo spinale, che oggi 9 donazioni su 10 avvengono da aferesi, cioè attraverso un prelievo da sangue periferico, in modo molto simile a quello in cui si dona il sangue. Tra l’altro qui in Veneto abbiamo due pazienti in attesa di trapianto: il piccolo Lorenzo di 1 anno e mezzo e Matilde di 12 anni. Anche per loro vogliamo fare squadra anche in questo match it now, ricordando bene che il match oggi tra donatore e ricevente è ancora di 1 a 100 mila».

ADMO VENETO nel frattempo a metà del suo obiettivo per il 2023 visto che ha superato le 2500 tipizzazioni con già 50 donazioni effettive e 4 in programma.

Solo lo scorso fine settimana nei Match it now di Piove di Sacco e Arzignano si sono tipizzati rispettivamente 27 e 215 ragazzi.

«Per la fine del 2023 vorremmo arrivare a 5000 nuovi donatori per questo chiamiamo a raccolta tutti, nei momenti di piazza ma non solo. E’ sempre possibile prendere appuntamento al Centro Trasfusionale più vicino attraverso il sito di Admo Veneto o telefonando, 365 giorni l’anno».

