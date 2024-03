Giornata internazionale della donna, i laboratori in programma al Musme

Un mese ricco di eventi per il Museo Di Storia della Medicina di Padova – MUSME di Padova che dà il via all’iniziativa “Marzo, il mese delle scienziate”: un ciclo di incontri per i più piccoli, per celebrare le figure femminili che hanno lasciato il segno nella storia, permettendo alla medicina di progredire nella cura delle persone.

«Con questa iniziativa vogliamo sottolineare il fondamentale apporto delle donne nei campi della medicina e della ricerca scientifica, avvicinando bambini e bambine alla conoscenza delle più brillanti scoperte femminili che hanno contribuito al progresso in campo medico. Inoltre, attraverso i laboratori proposti, puntiamo a stimolare la curiosità delle giovani generazioni verso la scienza e la medicina» sottolinea Gerardo Favaretto, presidente di Fondazione MUSME.

Un’occasione per tutte le ragazze e tutti i ragazzi di scoprire i segreti del corpo umano assieme alle più importanti scienziate. Gli appuntamenti, inseriti nella rassegna EsperiMUSME saranno una passeggiata lunga secoli nella storia della medicina dedicata ai bambini che frequentano la scuola primaria.

Sabato 9 marzo

Sabato 9 marzo alle 15, il pomeriggio sarà dedicato a Trotula de Ruggiero e ai segreti delle piante che curano. Trotula de Ruggiero è una donna vissuta nel medioevo, il cui apporto è stato fondamentale per l’affermazione dell’ostetricia e della ginecologia come scienze mediche, nonché della medicina di genere.

Sempre il 9 marzo alle 16 si terrà una speciale visita guidata al MUSME alla scoperta delle donne nella medicina per far comprendere ai bambini le grandiose scoperte scientifiche compiute dalle più importanti figure femminili della storia.

Sabato 16 marzo

Sabato 16 marzo alle 15 l’incontrò sarà dedicato alla chimica Rosalind Franklin il cui lavoro è stato fondamentale per la comprensione delle strutture molecolari del DNA, un’analisi approfondita e divertente dedicata alla “molecola della vita”, dove si trova, come è fatta e a cosa serve.

Subito dopo, alle ore 16 il racconto delle scoperte e della rocambolesca vita del premio Nobel, Rita Levi Montalcini. L’italiana che svelò i segreti della crescita dei neuroni, le cellule fondamentali per lo scambio di informazioni.

I biglietti dei laboratori dedicati ai bambini hanno un costo di 8 euro incluso l’ingresso al museo.

https://www.musme.it/

