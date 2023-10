Giornata Nazionale de I Parchi Letterari, l'appuntamento a Este

Città di Este, Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e Proloco di Este (UNPLI) con il supporto di Duomo S.Tecla presentano

“La poesia dell’amicizia” in ricordo di Francesco Selmin

Appuntamento sabato 21 ottobre 2023 ore 15.30 ad Este per un pomeriggio tra poesia, natura e musica.

Nella giornata europea dedicata ai Parchi Letterari il Comune di Este, il Parco Letterario Francesco Petrarca e la Proloco sono lieti di invitarvi al pomeriggio dedicato alla “La poesia dell’amicizia”

Passeggiata inaugurale delle targhe letterarie dedicate ad Alvise Cornaro, Mary e Percy Shelley

Ore 15.30 Ingresso Giardini di Este, in via G.Negri

Incontro letterario “La poesia dell’amicizia ad Este”

Ore 16.30 Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù” Via A. Zanchi 17, Este

Scrittori e personaggi che hanno segnato la storia e la letteratura europea dal Rinascimento al Romanticismo, Lord Byron, Percy e Mary Shelley, Ludovico Ariosto e Alvise Cornaro hanno scelto Este e i Colli Euganei come luogo di vita, villeggiatura o come ispirazione per le loro opere, in molti casi accomunati dal sentimento dell’amicizia.

Saluti:

Sindaco di Este, Matteo Paiola,

Presidente Parco Letterario Francesco Petrarca, Claudia Baldin

Presidente Proloco Este, Lisa Celeghin

Modera:

Paolo Gobbi, scrittore e vicepresidente Parco Letterario Petrarca.

Interventi:

Prof. Francesco Rognoni, Professore ordinario di letteratura inglese e americana, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia-Milano

Prof. Michael Rossington, Professore ordinario di letteratura romantica inglese, Newcastle University

Dott.ssa Valentina Varinelli, Assegnista di ricerca in letteratura inglese, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

Concerto alla scoperta del Romanticismo eroico

Ore 18 Oratorio di S.Valentino, Duomo Parrocchia di S.Tecla (accesso da entrata esterna laterale al Duomo S.Tecla)

A cura della Proloco Este (UNPLI)

PRIMA PARTE

Robert Schumann, Tre Romanze op. 94, per clarinetto e pianoforte (1849)

– Nicht schnell

– Einfach, innig

– Nicht schnell

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Konzertstück n. 1 in fa minore Op. 113,

per clarinetto, corno di bassetto e pianoforte (1832-1833)

– Allegro con fuoco

– Andante

– Presto

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Konzertstück n. 2 in re minore Op. 114, per clarinetto, corno di bassetto e pianoforte (1832-1833)

– Presto

– Andante

– Allegretto grazioso

Pianoforte: Claudia Minieri

Clarinetto: Carlo Maron

Corno di bassetto: Stefano Rivetta

II PARTE

Ludwig van Beethoven, Piano sonata in fa minore No. 23 “Appassionata”, Op 57 Allegro assai

Andante con moto (in re bemolle maggiore) – attacca:

Allegro, ma non troppo – Presto

Pianoforte Filippo Barbugian

Informazioni utili

Eventi gratuiti fino ad esaurimento posti.

In caso di forte maltempo, la passeggiata inaugurale verrà rinviata e ci troviamo in biblioteca per l’incontro letterario.

Francesco Rognoni è professore ordinario di letteratura inglese e americana presso le sedi di Brescia e di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha tradotto e curato edizioni di autori inglesi e americani classici e contemporanei, fra cui Shelley, Browning, Lowell e Broyard, e la nuova edizione del classico dello storicismo L’Anglomania e l’influsso inglese in Italia nel secolo XVIII di Arturo Graf (La scuola di Pitagora 2020). I suoi scritti occasionali sono raccolti nel volume Di libro in libro (Vita e Pensiero 2006). Collabora alle pagine di Alias, il supplemento letterario del “Manifesto”. È redattore di “Paragone-Letteratura”, per cui ha curato fascicoli monografici dedicati a Sergio Ferrero, Alessandro Spina, Antonello Gerbi, Anna Maria Ortese, Roberto Coppini, Nicola Chiaromonte e Bartolo Cattafi.

Michael Rossington è professore ordinario di letteratura romantica presso il dipartimento di inglese della Newcastle University, nel Regno Unito. Ha curato l’edizione del romanzo Valperga di Mary Shelley per la Oxford University Press (2000) e insieme a un team di collaboratori sta portando a termine l’edizione nazionale inglese in 6 volumi della poesia completa di Percy Bysshe Shelley (Routledge 1989-2024). È autore di saggi e articoli sulle opere di entrambi i coniugi Shelley e insieme a Susanne Schmid ha curato un volume sulla ricezione di Percy Bysshe Shelley in Europa (Bloomsbury 2008).

Valentina Varinelli ha studiato con il prof. Michael Rossington alla Newcastle University, nel Regno Unito, dove ha conseguito il PhD in letteratura inglese nel 2021. Attualmente è assegnista di ricerca e docente di letteratura inglese presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha collaborato alle edizioni delle opere di Shelley curate dal prof. Francesco Rognoni per la collana I Meridiani (Mondadori 2018) e ha pubblicato saggi e articoli su Shelley, Mary Shelley e Byron. È autrice di una monografia sui componimenti originali e le autotraduzioni in italiano di Shelley (LED 2022) e fa parte del team che sta curando l’edizione completa delle traduzioni poetiche di Shelley per la casa editrice inglese Longman. Dal 2019, collabora con la casa-museo Keats-Shelley House di Roma per attività didattiche e di ricerca.

