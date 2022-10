Giornata delle ville venete: visita guidata a Villa Molin con i patrizi veneti in costume settecentesco

A villa Molin vi accoglieremo trasportandovi nel Settecento veneziano grazie ai Patrizi Veneti, gruppo storico culturale in costume d’epoca che farà rivivere la villa e la sua storia e ci regalerà uno spettacolo nella sala delle feste. La soprano Veronica Rampado accompagnerà il ballo con la sua splendida voce. Con la visita guidata vi racconteremo la storia della villa e le vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli. Potrete percorrere le scale segrete e fermarvi nei sontuosi salotti della villa o affacciarvi dalla loggia sul fiume, una guida esperta in restauro e storia locale vi accompagnerà a scoprire la villa.

Villa Molin realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

L’associazione patrizi veneti, gruppo storico in costume veneziano nasce con l’intento di far conoscere la storia veneziana, diffondendone la cultura e la tradizione. L'interesse è rivolto alla storia della Repubblica Serenissima, dei suoi Patrizi Veneti e delle Ville Venete come patrimonio architettonico e allo studio delle musiche e balli in abiti d'epoca del 1500, 1700 e 1800. I loro splendidi costumi nascono da accurata ricerca e approfondimento storico



La prenotazione è obbligatoria tramite mail a info@villamolinpadova.com. Visita guidata ore 15.30 e 16.30. Parcheggio interno.

Info e prenotazioni: