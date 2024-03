Giornate FAI di primavera a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/295649459931407/295649463264740/

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione dal 12 marzo).

Sabato 23 e domenica 24 anche Villa dei Vescovi, sui Colli Euganei a meno di trenta minuti da Padova, sarà regolarmente aperta al pubblico, dalle 10 alle 18.

Sono in programma visite guidate ogni 30 minuti, per scoprire la prima tra le Ville Venete, definita la "Finestra sui Colli Euganei" per la sua posizione invidiabile.

Per i nuovi iscritti al FAI sarà possibile visitare una delle due residenze di Charme poste all'ultimo piano della Villa.

Domenica 24 saranno disponibili anche quattro speciali visite guidate con il Direttore: alle 11, 12, 15 e 17.

Sia al sabato, sia alla domenica, alle 10, 12, 14 e 16 visite speciali al Brolo, il Parco Agricolo che circonda la Villa.

L'ingresso alla Villa è a contributo libero.

www.villadeivescovi.it

Foto articolo ©Matteo Danesin