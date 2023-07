"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana nel quartiere Brusegana-Cave

Un tripudio di colori, con motivi geometrici che si intrecciano con armonia ed energia dando vita alla nuova Piazza del Volontariato alle Cave. Il palinsesto culturale dell’estate padovana da mercoledì 26 luglio si sposta a Brusegana. Il truck di GirovagArte arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Per informazioni e sulle modalità di ingresso rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-48997628203.

Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto.

Mercoledì 26 luglio

La settimana inizia mercoledì 26 luglio con la proiezione sotto le stelle, alle 21.15, della pellicola “L'ombra di Caravaggio” di Michele Placido. Evento a cura di Cinerama. Il film ha ottenuto cinque candidature a David di Donatello. Caravaggio, un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l'Ombra di un implacabile potere occulto.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-lombra-di-caravaggio-di-m-placido-con-r-scamarcio-677625154077?

Giovedì 27 luglio

Spazio al Teatro Famiglie, giovedì 27 luglio, con lo spettacolo “Giufà e il mare” della compagnia Teatro dell’Acquario di Antonello Antonante. Lo spettacolo si poggia sulle spalle dell’incredibile Maurizio Stammati, attore, cantastorie, musicante, che accompagna lo spettatore in viaggio nel mare nostrum. Un viaggio attraverso il teatro, dove il gioco della finzione si cela e si svela repentinamente e dove i modi e le tecniche si fondono e si confondono in un continuo fluire tra colori e suoni, attori e personaggi, racconti e aneddoti, miti di un tempo e cose reali, identità e tradizioni. Lo spettacolo, già vincitore oltre vent’anni fa, del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, continua a incantare tutte le generazioni.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-famiglie-giufa-e-il-mare-teatro-b-brecht-e-teatro-dellacquario-677637842027

Venerdì 28 luglio

Da Vivaldi a Mozart, passando da Galuppi a Telemann. I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella presentano, venerdì 28 luglio, una variopinta serie di composizioni sotto le stelle.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-i-solisti-veneti-divertimenti-sotto-le-stelle-677642415707

Sabato 29 luglio

Un nome illustre della comicità italiana salirà, sabato 29 luglio, sul palco di GiorvagArte. Si tratta di Enzo Iacchetti, che porterà il suo "Intervista Confidenziale". L’idea che sta alla base dello spettacolo è quella d’intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate, collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. L’interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Un pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti che andranno a svelare segreti professionali aprendo una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro ed alla carriera di un personaggio famoso. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed infine Striscia la Notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a tema.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-enzo-iacchetti-intervista-confidenziale-677647069627

Domenica 30 luglio

Tre diversi luoghi con gli appuntamenti di domenica 30 luglio. Nel Giardino dei Gelsi (via Monte Cengio) dalle 18 laboratori per bambini e a seguire lo spettacolo a cura de I Fantaghirò, “Quando Berta filava”. Il popolare racconto della contadina Berta che riesce a smuovere il cuore di una regina, abilmente riscritto da Maria Luisa Fracon ed interpretato da Erika Vianello e Francesco Breda. Un'occasione, adatta a tutte le età, per esplorare divertendosi un tassello di storia del nostro territorio.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-junior-quando-berta-filava-laboratori-e-animazione-per-bambini-677648243137

Alle 18.30 ci si sposta nuovamente il Piazza del Volontariato per la passeggiata culturale alla scoperta del quartiere. A cura dell’associazione Vox Artes, per il format GirovagArte Trekking.

La giornata termina alle 21.15 al Campo dei Girasoli con il format GirovagArte Off insieme alla compagnia Teatro di Bo nello spettacolo “Io Filumé”. Un omaggio che pur rimanda alla drammaturgia di De Filippo, ma che allo stesso tempo rivive in una veste contemporanea come fosse “un’altra Filume’”. Due vite che si incontrano in un tempo e uno spazio che esiste soltanto sulla scena. Da una parte Franco e la sua vita in viaggio, dall'altra Filumena, una donna messa alla prova dalle scelte degli altri finché non si stanca di aspettare e decide di agire. Teatro e vita sono un'unica cosa. Una Voce che vive e fa vivere, in un’atmosfera di autentica esplorazione dei sentimenti e dell’anima, le inquietudini, le sofferenze, la forza interiore di Filumena Marturano: donna, madre e figlia in viaggio verso la grazia, il perdono, la verità, a’ Famiglia.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-off-io-filume-teatro-di-bo-677959895297

Giovedì 3 agosto

La Biblioteca Brentella (Via Giorgio dal Piaz) ospita giovedì 3 agosto per il format GirovagArte Books a cura di APS Wimbledon, Vera Gheno con la presentazione del libro “Parole d’altro genere”. La raccolta parla delle donne che nella storia hanno fatto sentire la propria voce. Un dizionario invisibile che attraversa epoche, continenti e generi, e ci guida in un viaggio nella cosiddetta scrittura femminile. Per scoprire come le donne, da Saffo a Mitchell, hanno contribuito a trasformare il modo in cui pensia mo, e si sono guadagnate sul campo il loro posto tra i classici.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-books-vera-gheno-parole-daltro-genere-677964148017

Domenica 6 agosto

Ad andare in scena al Campo dei Girasoli, domenica 6 agosto alle 21.15, sarà il Teatro Primo che presenterà il suo “Dora in avanti o della cerchiatura del quadrato”. Nato da un testo di Domenico Loddo, diretto da Christian Maria Parisi e con protagonista Silvana Luppino, lo spettacolo è un monologo “patafisico” e “interattivo” con cui Dora Kieslowsky racconta di sé per parlare del mondo, in un’altalena emotiva che va avanti e indietro nel tempo, sospesa tra passato e presente

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-off-dora-in-avanti-teatro-primo-677965010597

Info web

https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-2023-67476914013

https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-48997628203

https://www.facebook.com/GirovagartePadova