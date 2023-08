"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parco Iris e a Santa Rita

Dopo l’Arcella, Guizza e Cave, il truck di GirovgArte sbarca al Parco Iris nel rione S. Osvaldo. Il truck di GirovagArte arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Per informazioni e sulle modalità di ingresso rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-48997628203.

Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto.

Giovedì 10 agosto

Si inizia con un evento dedicato alle famiglie, uno spettacolo teatrale pensato per coinvolgere grandi e piccini. Giovedì 10 agosto alle ore 21.15 al Parco Iris (via Canestrini) andrà in scena lo spettacolo “Marcovaldo – Funghi in città” di Arterie Teatro. Una storia divertente e molto colorata. Protagonista è Marcovaldo, un “uomo di natura” che riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde dove alimentare il sogno. Un dì, all’ombra di questa città grigia e fredda, Marcovaldo fa una scoperta favolosa, che lo esalta e trasforma la sua giornata. Uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società che sempre più tende all’omologazione.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-famiglie-marcovaldo-funghi-in-citta-teatro-arterie-686472005247?aff=ebdsoporgprofile

Venerdì 11 agosto

Spazio alla musica, venerdì 11 agosto con un concerto (ore 21.15) che porta sul palcoscenico alcuni dei più famosi pezzi della storia del rock dagli anni Settanta in poi fino al metal più melodico. Solo per citarne alcuni: Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns ‘n roses, Eric Clapton, Queen. Un palco che esploderà di sonorità, virtuosismi ed emozioni in una versione unica e originale per decimino di ottoni, percussioni e pianoforte.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-brass-picture-on-the-rock-u-mus-686481323117?aff=ebdsoporgprofile

Sabato 12 agosto

Sabato 12 agosto Roberto Ciufoli approda alle 21.15 al Parco Iris con “Oh! Diss’ea”. Una riscrittura del famoso poema di Omero, una personale Odissea, in cui Ciufoli attore e voce narrante sarà affiancato sul palco da Maurizio Camardi, chiamato a dar fiato ai sassofoni ed al duduk nei momenti musicali dello spettacolo. Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati finalmente troverà risposte: Ulisse dov’è stato, alla fine? Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope, o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare prima di trovare la strada di casa? L’immagine dell’uomo moderno, o semplicemente un distratto? Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi. Un’occasione per un’approfondita analisi comica, da non perdere anche per i non esploratori.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-oh-dissea-roberto-ciufoli-e-m-camardi-686489467477?aff=ebdsoporgprofile

Domenica 13 agosto

Doppio appuntamento domenica 13 agosto. Al Parco di Santa Rita (via Vergerio 19) dalle 18 laboratori per bambini e a seguire lo spettacolo a cura di Tarassaco Teatro “Le assai rampichevoli avventure del barone di Rondò” per il format GirovagArte Junior. La storia racconta del barone Cosimo Piovasco di Rondò che è volato via su una mongolfiera dopo aver vissuto una vita avventurosa tra gli alberi. Immerso nel suo tempo pur separato da una fitta coltre di rami e tronchi.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-junior-le-assai-rampichevoli-avventure-del-barone-di-rondo-e-laboratori-686500490447?aff=ebdsoporgprofile

Alle 18.30 ci si sposta nuovamente al Parco Iris per la passeggiata culturale alla scoperta del quartiere. A cura dell’associazione Vox Artes, per il format GirovagArte Trekking.

Web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trekking-urbano-alla-scoperta-dei-tesori-di-quartiere-686549156007?aff=ebdsoporgprofile

Programma GirovagArte????

10 agosto 2023_GirovagArte Truck

Parcheggio Parco Iris

ore 21.15| Teatro Famiglie

Marcovaldo. Funghi in città

Parcheggio Parco Iris ore 21.15| Teatro Famiglie Marcovaldo. Funghi in città 11 agosto 2023_GirovagArte Truck

Parcheggio Parco Iris

ore 21.15 | Musica

Umus. Brass picture on the rock

Parcheggio Parco Iris ore 21.15 | Musica Umus. Brass picture on the rock 12 agosto 2023_GirovagArte Truck

Parcheggio Parco Iris

ore 21.15 | Teatro

Maurizio Camardi e Roberto Ciufoli. Oh! Diss’ea

Parcheggio Parco Iris ore 21.15 | Teatro Maurizio Camardi e Roberto Ciufoli. Oh! Diss’ea 13 agosto 2023_ GirovagArte Trekking Urbano

Parcheggio Parco Iris

ore 18.30

Alla scoperta dei tesori di quartiere

Parcheggio Parco Iris ore 18.30 Alla scoperta dei tesori di quartiere 13 agosto 2023_ GirovagArte Junior

Santa Rita accesso da Via Vergerio 19

Ore 18 | Teatro ragazzi

Tarassaco Teatro. Le assai rampichevoli avventure del barone Rondò

Santa Rita accesso da Via Vergerio 19 Ore 18 | Teatro ragazzi Tarassaco Teatro. Le assai rampichevoli avventure del barone Rondò 20 agosto 2023_ GirovagArte Off

Campo dei Girasoli

Ore 21.15 | Teatro

Evoè. Ha!Ha!

Campo dei Girasoli Ore 21.15 | Teatro Evoè. Ha!Ha! 23 agosto 2023_GirovagArte Truck

Piazza Barbato

ore 21.15 | Cinerama

Il ritorno di Casanova

Piazza Barbato ore 21.15 | Cinerama Il ritorno di Casanova 24 agosto 2023_GirovagArte Truck

Piazza Barbato

ore 21.15 |Teatro famiglie

Quinta parete. Augusto finestra

Piazza Barbato ore 21.15 |Teatro famiglie Quinta parete. Augusto finestra 25 agosto 2023_GirovagArte Truck

Piazza Barbato

ore 21.15 | Musica

Stefano Fresi - Emanuela Fresi - Toni Fornari. Favete 3.0

Piazza Barbato ore 21.15 | Musica Stefano Fresi - Emanuela Fresi - Toni Fornari. Favete 3.0 26 agosto 2023_GirovagArte Truck

Piazza Barbato

ore 21.15 | Teatro

Cirri – Artuso. La magia della radio

Piazza Barbato ore 21.15 | Teatro Cirri – Artuso. La magia della radio 27 agosto 2023_ GirovagArte Trekking Urbano

Piazza Barbato

ore 18.30

Alla scoperta dei tesori di quartiere

Piazza Barbato ore 18.30 Alla scoperta dei tesori di quartiere 27 agosto 2023_ GirovagArte Junior

Giardino vecchio Brolo accesso da via dell’ippodromo 67

ore 18 | Teatro ragazzi

Matteo Curatella. Le storie del matto

Giardino vecchio Brolo accesso da via dell’ippodromo 67 ore 18 | Teatro ragazzi Matteo Curatella. Le storie del matto 27 agosto 2023_ GirovagArte Off

Campo dei Girasoli

ore 21.15 | Musica

Giorgio Gobbo Collettivo Musicale Tetto di Nembi

Campo dei Girasoli ore 21.15 | Musica Giorgio Gobbo Collettivo Musicale Tetto di Nembi 31 agosto 2023_ GirovagArte Book

Biblioteca Brenta-Venezia

Ore 19 | Incontri con l’autore curate dall’Associazione Wimbledon APS

Paolo Nori

Biblioteca Brenta-Venezia Ore 19 | Incontri con l’autore curate dall’Associazione Wimbledon APS Paolo Nori 3 settembre 2023_ GirovagArte Off

Campo dei Girasoli

ore 21.15 | Teatro

La strada. Teatro dei Limoni

Info web

https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-2023-67476914013

https://www.eventbrite.it/o/girovagarte-48997628203

https://www.facebook.com/GirovagartePadova