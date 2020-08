"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parcheggio Parco Brentella

Dopo il successo della scorsa estate, torna GirovagArte.I suoi spettacoli itineranti faranno tappa una settimana in ciascun quartiere della città: Piazza Azzurri d’Italia dall’8 al 12 luglio; Piazzale Cuoco dal 22 al 26 luglio; Parcheggio Parco Brentella dal 5 al 9 agosto; Parcheggio Parco Iris dal 19 al 23 agosto; Piazza Barbato dal 2 al 6 settembre.

GirovagArte porta sotto casa il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina, grazie a un importante rete con moltissime associazione e operatori culturali del territorio, con tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti.

Parcheggio parco Brentella (ingresso strada Pelosa) dal 5 al 9 agosto 2020

Mercoledì 5 agosto 2020, ore 21.15

I 100 anni di Franca Valeri

PARIGI O CARA

di Vittorio Caprioli (1964)

Delia, una prostituta romana snob e pò bizzarra, decide di trasferirsi a Parigi, dove vive il fratello da anni emigrato nella ville lumière. Ma le sue aspettative presto si infrangono su una realtà molto diversa da quella che aveva sognato...

Una straordinaria Franca Valeri (che compirà cent’anni il 31 luglio), diretta dal marito Vittorio Caprioli, in uno dei ruoli più amabili del cinema italiano. Ignorato da pubblico e critica per molti anni, “Parigi o cara” è oggi considerato un cult movie e un significativo esempio di estetica “camp”.

Info web https://www.facebook.com/events/296543778060831/

Giovedì 6 agosto 2020, ore 21.15

N.O.I.V.E.N.E.T.I.

Notoriamente Organizzati Intraprendenti

Venditori Esperti Nell’Est Terribilmente Inquinato

Tam Teatromusica/Tam Bottega d’Arte

La formula di “Noi Veneti” è quella del teatro-canzone, nella cui base vi sono una puntuale ricerca storica e una minuziosa raccolta di curiosità, vizi, virtù e aneddoti che vanno a dipingere con ironia le caratteristiche di ogni territorio, attraverso la storia anche recente: un viaggio in musica, alla ricerca dei Veneti di ieri e di oggi, raccontando con umorismo ed ironia il popolo veneto e la sua storia.

Una volta un vecchio saggio disse che una storia che non si racconta è una storia che non è mai stata vissuta. E se una storia non si racconta finisce per essere dimenticata. Ecco allora che “Noi Veneti” vuol essere lo strumento per non dimenticare divertendo.

In scena, oltre a David Conati, due poliedrici musicisti come Giordano Bruno Tedeschi e Marco Pasetto e Gianluca Passarelli che trasformerà in disegni dal vivo le canzoni, le gag, i racconti e le citazioni erudite.

Info web https://www.facebook.com/events/196467211779471/

Venerdì 7 agosto 2020, ore 21.15

Orchestra di Padova e del Veneto

Giacomo Bianchi, Ivan Malaspina, Laura Maniscalco, Davide Dal Paos,

violini solisti

Antonio Vivaldi, Concerto op. 3 n. 10 per quattro violini, archi e b.c.

Johann Sebastian Bach, Concerto Brandeburghese n. 3

Antonio Vivaldi, Concerto op. 8 n. 1 per violino, archi e b.c. “La Primavera”

Antonio Vivaldi, Concerto op. 8 n. 2 per violino, archi e b.c. “L’Estate”

Info web https://www.facebook.com/events/1319384608253688/

Sabato 8 agosto 2020, ore 21.15

I Solisti Veneti

diretti da Giuliano Carella

Sogno di una notte d’estate

Evento a pagamento.

Dato l’ingresso contingentato si consiglia l’acquisto in prevendita presso GABBIA (via Dante, 8 Padova - tel. 049 8751166) o presso l’Ente “I SOLISTI VENETI” P.le Pontecorvo, 4/a I Solisti Veneti: tel 049 666128 – mail: info@solistiveneti.it

Info web https://www.facebook.com/events/295882351554903/

Domenica 9 agosto 2020, ore 21.15

Ortaggi all’arrembaggio

Filodirame

Quando si parla di verdure Martino dice sempre No! Mamma Clementina è disperata… come fare per convincerlo a mangiarle? Solo Battista e il fido Pachino, negozianti di prodotti a kilometro zero possono aiutarla!

Raccontano così una storia di pirati, quella di Capitan Sputacchio e della sua ciurma, che, stanchi di mangiare male, non hanno più le energie per gli assalti che li hanno resi famosi. Persino Peperone, cuoco della ciurma, non può più cucinare: il mare è troppo inquinato e all’amo abboccano solo lattine e vecchi scarponi. Per fortuna c’è Cipollino, mozzo astuto e birichino, che propone… eh no, questo non ve lo diciamo!

Tutti pronti dunque a partire per convincere Martino ad assaggiare le verdure! Allora: Ortaggi, all’Arrembaggio!!!

Info web https://www.facebook.com/events/277115740044570

Sabato 8 agosto, alle 16 alle 20

Parco degli Alpini

Girovagarte Junior

Arci Padova

Laboratori, giochi e spettacolo dalle 16 laboratorio creativo “Crea il tuo taccuino delle emozioni” con l’associazione Onda Creativa

Quizzone per tutti con Open Mind Drum Circle con Falou SecK

dalle 18. Max Pederzoli con One Man Variety One Man Variety è un varietà surreale che porta in scena numeri di magia, comicità, rumorismo, acrobazia, beat box, giocoleria, ipnotismo, canto e tanto altro! One Man Variety vuole travolgere il pubblico con tante storie divertenti e leggere e allo stesso tempo, brillanti e di qualità.

Quanti e chi sono gli artisti in grado di compiere tutte queste grandi prodezze? Un solo uomo, un impavido e audace performer che spazierà da una disciplina all’altra e si esibirà in diversi numeri, a ritmo incalzante, per intrattenere e divertire il suo pubblico. E se durante il suo show, altri artisti volessero rubargli la scena?

Ingresso

Tutti gli spettacoli, eccetto dove indicato, sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite girovagarte2020. eventbrite.it dove sono anche indicate le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid.

Info

cell. 348 4410815

email girovagarte@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/GirovagartePadova

profilo Instagram www.instagram.com/girovagarte_padova

