Stagione lirica al Piccolo Teatro: “Giselle” in differita dall’Opèra di Parigi

Per la rassegna di lirica e danza sul grande schermo, organizzata con il patrocinio del comune di Padova, arriva, fuori abbonamento, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) domani martedì 18 aprile alle ore 20.30 la proiezione, in differita dall’Opèra di Parigi, di ”Giselle”, balletto in due attis u libretto di Théophile Gautier, Jules?Henri Vernoy de Saint?Georges e musiche di Adolphe Adam.

Oggi, nella versione di Patrice Bart e di Eugene Polyakov, fedele alla coreografia originale di Jean Coralli e Jules Perrot, “Giselle” continua a confermare il suo fascino indiscusso, intriso di sogno e romanticismo: scene luminose e terrestri, visioni notturne e spettrali, rendono la danza linguaggio senza tempo dell’anima e Giselle, con la sua presenza eterea, un simbolo dell’amore che travalica la morte.

Gli interpreti, nei ruoli principali sono le étoiles del balletto dell’Opéra de Paris Dorothée Gilbert e Mathieu Ganio, accompagnati dai primi ballerini e dal corpo di ballo del teatro parigino.

“Giselle” è il titolo per eccellenza del balletto romantico e racconta la storia dell’amore infelice della giovane contadina della Renania che dà il titolo alla creazione.

A livello interpretativo le grandi ballerine di tutti i tempi hanno danzato in questo ruolo (indimenticabile l’interpretazione di Carla Fracci), così come i più grandi ballerini si sono cimentati nel ruolo del principe Albrecht.

