Gregory Porter, il genio mondiale del jazz soul live al Gran teatro Geox

Vincitore di due Grammy awards leggenda del jazz-soul

Gregory Porter in concerto a Padova il 19 novembre alle ore 21.

Dettagli

La leggenda del jazz-soul Gregory Porter arriva finalmente in Italia con “A special evening with Gregory Porter”, un esclusivo tour di sole 2 tappe italiane che lo vedrà protagonista al Teatro Dal Verme di Milano (venerdì 18 novembre) e al Gran Teatro Geox di Padova (sabato 19 novembre), due serate evento prodotte da ZedLive e fortemente volute dalla co-fondatrice Valeria Arzenton, imprenditrice di spicco nel mondo dello spettacolo dal vivo e da Icona Music.

Porter, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, torna sulla scena musicale mondiale con Still Rising (Decca Records/Blue Note), un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, cover, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Still Rising è una raccolta di gemme musicali in doppio album. Il primo disco include cinque tracce nuove, due nuovi arrangiamenti e nove tra le tracce più amate di Gregory Porter. Il secondo disco include cover e duetti mozzafiato e vanta collaborazioni con Paloma Faith, Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum, Ella Fitzgerald e molti altri. Il nuovo brano e primo singolo dall’album è ’Dry Bones’, scritto e prodotto da Troy Miller (Diana Ross, Rag’n’Bone Man & Emeli Sandé).

«Ticketmaster è felice di dare il benvenuto in Italia a questo straordinario artista mondiale ed è ancor più orgogliosa di poterlo fare al fianco di Zed Live, partner strutturale con cui condivide da anni sperimentazione, innovazione e grandi prospettive per il presente e futuro», commenta Daniele Bei, AD di Ticketmaster.

Gregory Porter

In questi dieci anni, Gregory Porter ha conquistato il mondo, portando il Jazz contemporaneo alle masse e collezionando numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale. Performer esperto e fenomeno globale, colleziona Sold Out in tutto il mondo. Nato a Los Angeles, cresciuto a Bakersfield; un’infanzia difficile, sostenuta però dalla passione per la musica e per la voce di Nat King Cole, Gregory Porter esordisce nel 2010 con il disco Water che gli valse la prima nomination ai Grammy come “Best Jazz Vocal”, fatto eccezionale per un disco d’esordio. I singoli 1960 What? e Illusion, scalano le classifiche in America e in Europa e il New York Times scrive: “Gregory Porter has most of what you would want in a male jazz singer, and maybe a thing or two you didn’t know you wanted”. Water conteneva già quel senso di maturità senza tempo caratteristico dei giganti del blues, del gospel e del soul che hanno influenzato la carriera di Porter. La consacrazione arriva nel 2012 con il secondo album Be Good, con cui si aggiudica la seconda nomination ai Grammy, questa volta come “Best Traditional R&B Performance”. Con una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda o incoraggiante, Gregory Porter è stato definito da Wynton Marsalis, con cui si esibisce spesso a New York, “un giovane cantante fantastico”. Progetto più maturo e variopinto, Be Good è una raccolta di 12 in gran parte inediti scritti dallo stesso Porter più alcuni standard come Work Song, God Bless the Child e Imitation of Life.

Questo secondo album consente alla personalità di Gregory Porter di eccellere in svariati ambiti musicali, sorretto da un ottimo nucleo di musicisti. La splendida voce dalla naturale propensione melodica hanno condotto Porter verso un luminoso futuro in ambito internazionale. Tra i nomi di coloro che Porter cita come propri punti di riferimento ci sono Nat King Cole, Joe Williams e Donny Hathaway. Lo stile vocale di Porter è stato di certo plasmato dall’esempio di tali cantanti, ma la sua personale visione del mondo carica tutti i brani di una tale intensità emotiva da rendere ogni esecuzione estremamente potente.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale di questi due imperdibili appuntamenti.

Per informazioni e biglietti

Zed Live! – https://zedlive.com/events/gran-teatro-geox-padova-a-special-evening-with-gregory-porter/ – info@zedlive.com – www.ticketmaster.it

A Special Evening with Gregory Porter

Venerdì 18 novembre 2022 ore 21.00: TEATRO DAL VERME (Milano)

Sabato 19 novembre 2022 ore 21.00: GRAN TEATRO GEOX (Padova) Biglietti a partire da 46 euro su Ticketmaster.it

