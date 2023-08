Guè showcase per il Future Vintage Festival Off al Parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3177751675856065/

GUE' showcase @ Future Vintage Off - Parco Della Musica - Arena NonSoloSport

Appuntamento domenica 10 settembre, dalle 19 alle 24.

Dettagli

Con un totale di 64 certificazioni Platino e 52 Dischi d'Oro in carriera, è considerato il padre nobile del rap, il punto di riferimento della scena hip hop in grado di connettere vecchia e nuova scuola.

Con il suo ultimo album Madreperla, progetto interamente prodotto da Bassi Maestro, oltre alla certificazione di Disco d’Oro, ha debuttato al primo posto della classifica in tutte e 3 le categorie Album/Vinili/Singoli e con tutti i brani nella top 40.

Fin dagli anni ‘90 si impone nella nascente scena hip hop underground come uno dei talenti più cristallini del rap, prima con il collettivo delle Sacre Scuole (formato da lui, Dargen D’Amico e Jake La Furia) e dal 2003 con i Club Dogo (al fianco di Jake La Furia e Don Joe). Nel 2011 esce il suo primo album solista, Il ragazzo d’oro, acclamato da pubblico e critica e immediatamente seguito dal successo di Bravo ragazzo, del 2013.

Nel 2014 diventa il primo artista italiano della storia a pubblicare un album (Vero) sotto l’egida della leggendaria etichetta Def Jam Recordings.

Nel 2017 Gué è stato l'artista italiano più ascoltato su Spotify..

Ad oggi ha realizzato un totale di nove lavori solisti in dodici anni (più il joint album con l’amico di sempre Marracash, Santeria, del 2016), tutti entrati di diritto nell'Olimpo della musica italiana sia in termini di certificazioni che di importanza cardine per lo sviluppo dell’hip hop nostrano.

A gennaio 2023 Gué è decretato l’artista italiano con più album nella Top 200 Italy di Spotify, con ben sei progetti in classifica (GVESUS, Mr. Fini, Santeria, Bravo Ragazzo, Sinatra e il mixtape Fastlife 4).

Gué ha anche fondato l'etichetta Tanta Roba insieme a dj Harsh che ha lanciato artisti del

calibro di Salmo, Ensi, Ghali, Gemitaiz, Madman, Priestess e Fedez.

Evento in collaborazione con Rai Radio 2 – Main media Partner.

Vivi il Future Vintage Off: sound + food + drink + friends

Programma

ore 19 - 21 Aperitivo ufficiale Future Vintage Festival

ore 19 - 21 Dj set a cura di Chic Nic e DARKOUTEVENTS

ore 21 - Guè showcase

Closing Dj set a cura di DARKOUTEVENTS e Chic Nic

Ingresso

Biglietti / limited promo. 17 euro + d.d.p.

In vendita fino ad esaurimento su Dice al link bit.ly/gue-fvf

Domenica 10 settembre 2023, dalle 19 alle 24

Parco della Musica - Arena NonSoloSport, Padova

Scopri FUTURE VINTAGE FESTIVAL bit.ly/timeless-fvf23

Evento organizzato da Future Vintage Festival, Parco della Musica, Snackculture e Darkout

In collaborazione con Thaurus Music e Island Records

Title Partner Parco Della Musica Arena NonSoloSport

Partner: Coca-Cola, Heineken, Doreca, Legend Kombucha, Avirex

Press Partner: Collateral

Print Partner: Q&B Grafiche

Friends: Parco della Musica, Giardini dell’Arena, Chic Nic

Info web

https://www.facebook.com/events/3177751675856065/

https://dice.fm/event/b8xlv-gu-showcase-future-vintage-festival-10th-sep-parco-della-musica-padova-tickets

Foto articolo da evento Facebook