Halloween a Villa dei Vescovi: tutti gli eventi a Luvigliano di Torreglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una villa, di notte, nelle notti di Halloween! È la proposta di Fai Villa dei vescovi per la ricorrenza di Halloween la festa di origine celtica poi portata negli Usa dagli emigranti irlandesi.

Da sabato 28 a martedì 31 ottobre sono quattro gli eventi serali messi in calendario a @villadeivescovi in compagnia di @barabaoteatro con filo conduttore “Magia e Misteri”. Il programma prevede Speciali animazioni lungo il percorso di visita a cura di BARABAO Teatro: tema dell'evento saranno i racconti di Dino Buzzati, ospite della Villa durante la precedente proprietà di Vittorio Olcese. Le visite partiranno ogni 30 minuti con animazioni per bambini. La prenotazione è consigliata. INFO:

Per l'occasione rimarrà aperto anche l’@enotecabistro_villavescovi: con la possibilità per sabato e martedì sera di cenare.

Villa dei vescovi si trova a Luvigliano di Torreglia, a meno di trenta minuti da Padova, sui Colli Euganei.

Il calendario Eventi nei Beni del FAI 2023 è possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

Orari

Dalle ore 17.30 alle 21

Biglietti

Iscritti Fai: 5 euro

Intero: 14 euro

Ridotto (6-18 anni): 8 euro

Studenti: 8 euro

Residenti nel Comune di Torreglia (PD): 5 euro

Famiglia (2 adulti e 2 bambini 6-18 anni): 36 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Info web

https://www.facebook.com/villadeivescovi

https://fondoambiente.it/eventi/halloween-a-villa-dei-vescovi

Foto articolo da comunicato stampa