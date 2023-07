Harmoniae a Villa Selvatico: un viaggio tra i sapori della carne e dei vini

Vivi le armonie di sapori, profumi e visive. Lasciati immergere in una atmosfera di Relax in un ambiente suggestivo come Villa Selvatico in compagnia del buon cibo. Un tramonto indimenticabile in compagnia degli amici e del buon cibo

Il 27 Luglio dalle ore 19:30 - POSTI LIMITATI - RICHIESTA PRENOTAZIONE

In una location memorabile: Villa Selvatico

IL MENÙ DELLA SERATA: Prezzo: 35 euro

IL PREZZO È COMPRENSIVO DI TUTTO IL MENÙ: CIBO E VINI - IN COLLABORAZIONE CON MACELLERIA GARBIN:

TARTARE DI MANZO – Un’esplosione di sapore e freschezza in ogni boccone, preparata con cura e maestria dai nostri chef.

RIBS CON SENAPE O SALSA CAESAR, CIPOLLA CARAMELLATA – Morbide e succulente costine di maiale, insaporite con una deliziosa salsa di senape o salsa Caesar e cipolla caramellata, un connubio di gusti che conquisterà il tuo palato.

TAGLIATA DI POLLO CON FAGIOLINI – Un’alternativa leggera e gustosa, la tagliata di pollo è un tripudio di sapori, accompagnata da fagiolini croccanti.

Ma l'esperienza non sarebbe completa senza i vini "Villa Selvatico" abbinati, selezionati appositamente per esaltare ogni portata:

1 CALICE DI PROSECCO DOC BRUT MILLESIMATO – Paglierino lieve dal perlage incessante. Bel corredo olfattivo con kiwi, mela e bergamotto, a seguire erbe aromatiche, tratti vegetali e leggeri sbuffi minerali. Morbido e ricco al palato, con freschezza e sapidità calibrate che offrono un buon equilibrio. Persistenza fruttata impreziosita da scia salina.

1 CALICE DI PROSECCO DOC ROSÈ EXTRA DRY – Color melograno chiaro e splendente. Accattivanti ricordi di ribes, fragoline di bosco e ginger, su sottofondo di rose rosse e arancia sanguinella. Beva rilassante e gustosa, piacevolmente calibrato il residuo zuccherino che si fonde con destrezza alla trama fresco-sapida.

1 CALICE DI PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE – Paglierino tenue ma vivace. Offre aromi fruttati di pera, melone bianco e mango, il floreale è appena accennato su ricordi di glicine e acacia. Sorso giustamente morbido e spigliato per acidità vibrante, denota equilibrio e gustosa chiusura agrumata.

