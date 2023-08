San Giorgio in Bosco

I soliti live a San Giorgio in Bosco il 19 agosto 2023. Serata ATUTTOVASCO a cura de I Soliti Vasco Tribute Band alla Sagra dell'Assunta di San Giorgio in Bosco con i migliori successi del rocker emiliano dagli esordi ad oggi. Un'occasione ricca di energia e divertimento per tutti i gusti ed età.

Live music, bar, lunapark, chiosco panini, ricco stand enogastronomico con le migliori specialità aperto dalle 19.