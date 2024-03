"Idea è femmina" - Evento per libere professioniste e per chi ha un'idea di business

Idea è femmina è un evento per libere professioniste, imprenditrici e per chi ha un'idea di business. Una giornata dedicata all'incontro, al confronto e alla socializzazione, attraverso autorevoli speech, workshop e spazi per il networking.

L'appuntamento gratuito, con obbligo di iscrizione (al seguente link: https://tinyurl.com/3zr5z6uy) prevede anche un welcome coffee e un light lunch. Gli spazi sono quelli della Società Canottieri Padovani, in una grande sala luminosa, vista fiume.

Idea è femmina, 16 marzo 2024

Ore 9.30 - 10 registrazioni e welcome coffee

ore 10 – 11 benvenuto di accoglienza a cura di:

Bianca Simone, co leader della leadership diffusa, Rete al femminile di Padova

Elena Della Bella, direttrice dell’ente di formazione Job centre

Caterina Scagnolari, presidentessa del Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale di Padova

Silvia Scordo, Consigliera di parità della Provincia di Padova

ore 11 - 13 speech a cura di:

Barbara Boaglio, business coach: “Come superare le sfide dell'imprenditoria femminile”

Nadia Cario, associazione toponomastica femminile: “Presenze inclusive nello spazio pubblico: ciò che non si nomina non esiste"

Elisiana Taffarel, imprenditrice: "Andare oltre l'insuccesso: un'impagabile esperienza di apprendimento sul campo".

Glenda Spiller, referente di Banca Etica "Un finanziamento etico fa bene a tutt@"

Claudia Busetto, consulente aziendale “Lavorare meno, lavorare meglio: come i ruoli personali ci aiutano a crescere professionalmente”

Pausa pranzo, con light lunch

Pomeriggio 14.30 - 16.30 workshop a cura di:

Carla Scudellaro, Longennial Business & Soft Skills Trainer: “Il Potere della Fiducia: un viaggio nell’empowerment femminile Individuale, Relazionale e Professionale"

Marcella Peverini, business coach & business designer: “A che punto sei con il tuo business? I 4 pilastri fondamentali per lavorare meno e meglio, dando priorità al benessere personale"

Francesca Viperli, Consulente Risorse Umane e Coach di carriera: “Prenditi cura del tuo ben-essere professionale: ricerca il tuo Ikigai per un'armonia vita-lavoro"

Elisa Martini, brand designer: “Progetta l’atmosfera del tuo brand: accogli e coinvolgi il tuo pubblico"

Alice De Marzi, business coach: “Libere e autonome: conquista il controllo finanziario nel tuo business"

Alessia De Gaspari, fotografa per brand e professionisti: “Pari visibilità: potenzia il tuo branding con la fotografia”

I workshop sono su prenotazione, scrivendo a padova@retealfemminile.com

ore 16.30 - 17 intervento teatrale. Le attrici Laura Cavinato e Federica Santinello presentano “Stereotipi e altre calamità”

Saluti, ringraziamenti e chiusura dell’evento.

L'associazione Rete al femminile, di cui Padova è sede locale, promuove l'empowerment femminile negli ambiti lavorativi, formativi, personali, con una particolare cura per il work life balance. Ci incontriamo e sosteniamo a vicenda, attiviamo occasioni di formazione, scambio, interazione con il territorio padovano. Da ottobre 2023 il gruppo si avvale della leadership condivisa da 5 socie: Antonella Friso - Organizzatrice di eventi, Bianca Simone - Vocal coach, Alice De Marzi - Business coach, Giorgia Dragotto - Copywriter e Verbal designer, Francesca Viperli - Consulente risorse umane e Coach di carriera. Un'esperienza per crescere, condividere, sperimentare.

Per informazioni: padova@retealfemminile.com