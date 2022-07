“Identità: un dialogo sull’identità di genere, sulle tutele e le discriminazioni”, incontro all'Arcella Bella

Giovedì 14 luglio, in occasione di Arcella Bella, al Parco Milcovich, a partire dalle 18.30 si svolgerà l'evento “Identità: un dialogo sull’identità di genere, sulle tutele e le discriminazioni”, organizzato da Lorenzo Perinello ed Irene Zambon, iniziatori di “Dialoghi Indifferenti”, un progetto nato per affrontare tematiche spesso ignorate, con l'obiettivo di contrastare l'indifferenza e favorire la divulgazione e il dialogo.

Dettagli

L'evento è organizzato in collaborazione con Katarsi, associazione culturale, e SatPink, servizio di accoglienza che si occupa delle persone trans*, non-binary e gender non-conforming. Sarà un momento volto ad approfondire quali tutele giuridiche sono attualmente presenti e quali invece mancano ed a affrontare il tema delle discriminazioni che le persone trans* subiscono in Italia. Il recente caso di Cloe Bianco e le aberranti rivendicazioni politiche che ha sollevato portano a pensare che il percorso per ottenere un Paese inclusivo e non discriminatorio sia ancora molto lungo. Secondo il Trans Murder Monitoring, l’Italia è infatti ancora oggi il Paese europeo con il più alto tasso di omicidi nei confronti delle persone trans* : il contesto legislativo e sociale italiano si dimostra ancora una volta non in grado di garantire adeguate tutele e pari opportunità.

L'evento

A partire dalle 18.30, presso Arcella Bella (Parco Milcovich, Padova), verrà trattato il tema dell’attuale situazione delle persone trans* nel Paese. L’avvocata Luna Zampieri introdurrà l’argomento sotto il profilo giuridico. Verrà poi intervistato Daigoro (@dai.goro su Instagram) aka Nicky B., autore di “Come sono (ri)nato”: un fumetto che in maniera sarcastica e profonda racconta i primi passi della sua (ri)nascita. Successivamente interverrà Indaco Fornasier, volontario di SatPink e del Centro antidiscriminazioni LGBT+ “Maria Silvia Spolato”. In chiusura di serata, un dibattito tra gli ospiti aperto anche al pubblico.

Info web

