Dall’ultracycling al Guinness World Record del “Triathlon più lungo del mondo”, Ilaria Corli all'Eroica Caffè Padova

Storie in sella: Ilaria Corli

martedì 14 marzo, ore 21

Eroica Caffè Padova

Dettagli

Martedì 14 marzo, alle ore 21, Eroica Caffè Padova ospita Ilaria Corli, “ultra-cyclist” ferrarese amante delle sfide estreme in bicicletta (e non).

La passione per le due ruote la porta, all’età di 20 anni, a pedalare dapprima nei dintorni della sua Ferrara e poi sempre più lontano, fino ad arrivare a Capo Nord e negli Stati Uniti.

Dieci anni di pedalate in solitaria, lunghe tappe spesso percorse in condizioni meteorologiche difficili, vere e proprie imprese che trovano il loro apice nella realizzazione del Guinness World Record del “Triathlon più lungo del mondo” nel 2017.

Una sfida di 7.000 km da percorrere pedalando, nuotando e correndo che la “super atleta" ha portato a casa in 85 giorni.

Dopo Barcellona, Oslo, Capo Nord, gli USA e il giro d’Europa fatto con il Triathlon Ilaria Corli approda ad Eroica Caffè Padova per raccontare come la passione per lo sport (non solo per la bici) sia un preziosissimo motore per superare anche quelle sfide che sembrano impossibili.

La serata a Eroica Caffè Padova è gratuita e aperta a tutti: è consigliata la prenotazione.

Un po’ di dati sui viaggi in solitaria di Ilaria Corli:

2013, Barcellona-Ferrara (1200 km in 6 gg);

2014, Ferrara-Oslo (2400 km in 12 gg);

2015, Ferrara-Caponord (4500 km in 30 gg);

2016, Trans Am Bike Race (6700 km in 33 gg);

2017, GWR The Longest Triathlon (7000 km in 85 gg).

Partecipazione

La serata è aperta a tutti e gratuita.

È consigliata la prenotazione alla mail ecpadova@eroica.cc

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova

Foto articolo da comunicato stampa