"Incanto Silenzi. La natura del Veneto", mostra fotografica a palazzo Zuckermann

Dal 29 ottobre al 28 novembre 2021 Palazzo Zuckermann ospita la mostra Incanto, silenzi - La natura del Veneto, collettiva della Sezione veneta dell’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI).

Scopri il depliant della mostra

In un breve viaggio dalle coste dell’Adriatico alle vette delle Dolomiti si attraversano ambienti che nel resto d’Europa, per essere visitati, richiederebbero un itinerario di molti giorni, muovendosi dalle coste del Mediterraneo fino alla tundra scandinava.

L’osservatore attento può solo sorprendersi nello scoprire in Veneto la coesistenza di specie mediterranee con specie nordiche, scese fin qui durante le glaciazioni e che hanno trovato isole di sopravvivenza nella zona alpina. Questo vale sia per la flora che la fauna.

Questa eccezionale biodiversità è però sotto attacco trovandosi in una situazione di stress prolungato, causato da una sempre più ingombrante e invadente presenza umana. L’ambiente del Veneto è infatti un mosaico eterogeneo dove isole di naturalità, a volte inaspettatamente selvaggia, sono assediate da un mare di cemento, capannoni, strade, case e infrastrutture industriali.

Con questa Mostra, i fotografi della sezione Veneto dell’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani – si sono impegnati nel cercare di dare al visitatore un assaggio dell’indescrivibile complessità della natura del Veneto, augurandosi che queste immagini aiutino, nel loro piccolo, ad aprire gli occhi sulla bellezza, ma anche la delicatezza e fragilità del patrimonio ambientale della nostra regione. Una spettacolare panoramica di immagini – paesaggi, piante, uccelli e mammiferi – che celebrano gli aspetti naturali della Regione, dal litorale lagunare alle Dolomiti.

Coordinamento e cura della mostra: Ioannis Schinezos

I fotografici

Francesco Anti, Nicola Baruffaldi, Oscar Benazzato, Giuseppe Borziello, Bruno Boz, Sauro Doria, Alberto Ferro, Paolo Lapponi, Armando Maniciati, Renato Palazzi, Pierluigi Rizzato, Massimo Samaritani, Laura Sartor, Ioannis Schinezos, Paolo Ugo.

La sezione Veneto dell’AFNI è una delle sezioni storiche dell’Associazione, attiva dal 1989. Oltre a collaborare con associazioni naturalistiche ed esporre in diverse mostre, i soci hanno pubblicato articoli in mensili italiani e internazionali di natura, ecologia e fotografia e vinto premi in prestigiosi competizioni specializzate in fotografia naturalistica. Inoltre, la sezione ha appena pubblicato un libro con lo stesso titolo della mostra, Incanto, silenzi - La natura del Veneto, Edizioni AFNI.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10-19, dal martedì alla domenica, chiuso i lunedì non festivi



Si ricorda che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrà essere esibito il "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

Tel (+39) 049 8204529

e-mail: donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/incanto-silenzi-la-natura-del-veneto

Fonte e foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/incanto-silenzi-la-natura-del-veneto