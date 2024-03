Francesco Piccolo “Vedere le storie” al Centro Civico "F. Presca” a Selvazzano

Dopo il grande successo dell'evento con Alessandro Barbero, venerdì 29 marzo alle ore 21.00 al Centro Civico “F. Presca” sarà ospite della rassegna "Una Selva di Libri. Di Sera" lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo per raccontare La bella confusione. L'anno di Fellini e Visconti, Einaudi Editore, il suo ultimo libro, che affonda le radici nel mondo del cinema.

Il dialogo partirà dal testo per spaziare sull’intero mondo dello scrittore, che attraversa cinema e letteratura, e darà la possibilità al pubblico di ritrovare una parte di sé e dei propri immaginari, così come di approfondire pagine della storia del costume italiano.

«Francesco Piccolo – spiega infatti la curatrice, Valentina Berengo – è un autore incredibilmente capace di raccontare la vita con acume, in ogni suo aspetto. In forma di epigramma, di romanzo o di ricostruzione di fatti realmente avvenuti, la sua scrittura avviluppa e restituisce immaginari in cui trovare un senso ultimo così come un aneddoto divertente. Piccolo stimola i neuroni specchio!».

Gli appuntamenti speciali in orario serale vogliono permettere alla cittadinanza e al pubblico tutto di incontrare grandi professionisti della parola e del pensiero molto amati e molto noti ricostruendo quello spazio “intimo” che alle volte pensiamo di aver perso, visto che la comunicazione di contenuti e forme avviene ormai quasi solo per tramite di mezzi virtuali, dalla televisione al cellulare.

Venerdì 29 marzo 2024 – ore 21.00 Francesco Piccolo “Vedere le storie”

Il libro

"La bella confusione. L'anno di Fellini e Visconti" (EINAUDI EDITORE)

La storia del cinema non è poi così diversa dalla vita: apparentemente lineare, ma costellata di incontri fortuiti, appuntamenti rincorsi o mancati, decisioni prese all’ultimo minuto e imprevedibili coincidenze. Fatalità cruciali che permettono a un’opera di venire alla luce, con le precise caratteristiche che poi tutti ricorderanno. La scelta di un’attrice, la luce sul set, le vicissitudini sentimentali del regista o di un comprimario – così come i tagli nel budget o una scena cambiata all’improvviso – possono scrivere a modo loro una pagina del genio universale. Il 1963 è stato l’anno di Fellini e di Visconti. Un anno decisivo per il cinema italiano, che ha visto la nascita di Otto e mezzo e Il Gattopardo. Ma prima di diventare i capolavori che ben sappiamo erano due incredibili scommesse, nonché il campo di battaglia tra due artisti rivali e profondamente diversi: mentre Claudia Cardinale cambiava il colore dei capelli secondo il capriccio di chi la dirigeva, l’intero contesto culturale italiano si stava preparando a sposare l’una o l’altra visione del cinema e del mondo. Ecco cos’è La bella confusione: inseguendo come un detective le figure e gli episodi che hanno fatto la Storia, Francesco Piccolo ha setacciato lettere, filmati, appunti e diari, interviste, pettegolezzi, testimonianze. Perché in questo romanzo diverso da qualsiasi altro romanzo i personaggi si chiamano Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Sandra Milo, Tomasi di Lampedusa, Camilla Cederna, Suso Cecchi d’Amico, Burt Lancaster e Pier Paolo Pasolini. Muovendosi tra il mito e l’aneddoto, la voce inconfondibile dell’autore di Il desiderio di essere come tutti risveglia milioni di ricordi e ci regala la luce perduta di un’epoca. Un documentario fatto di parole: la potenza dell’arte, i segreti del cinema, i duelli di un’Italia che non sapremmo più immaginare.

Francesco Piccolo

Francesco Piccolo (1964) è scrittore e sceneggiatore. Gli ultimi libri, tutti pubblicati da Einaudi, sono: La separazione del maschio, Momenti di trascurabile felicità, Il desiderio di essere come tutti (Premio Strega), Momenti di trascurabile infelicità, L’animale che mi porto dentro, Momenti trascurabili vol. 3 e La bella confusione. L'anno di Fellini e Visconti. Negli Einaudi Tascabili sono stati riproposti: Storie di primogeniti e figli unici, Allegro occidentale e L’Italia spensierata. Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Paolo Virzí, Francesca Archibugi, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Daniele Luchetti, Silvio Soldini, e anche le serie tv L'amica geniale e La vita bugiarda degli adulti. Collabora con “la Repubblica”.

Prossimo appuntamento

Sabato 27 aprile alle ore 21: Maurizio De Giovanni “Scrivere (non solo) per appassionare”

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria solo con messaggio Whatsapp indicando la data evento + nome, cognome, numero posti riservati (massimo 4 posti) al n. 366.5736227

Per informazioni

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano- dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

Selvazzano che… legge!

Foto articolo da comunicato stampa