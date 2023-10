"Davide Meneghini racconta": Aldo Serena - I miei colpi di testa

Mercoledì 11 ottobre dalle 18.30

Atipico Porte Contarine

Davide Meneghini racconta

Presentazione del libro di Aldo Serena

I miei colpi di testa. Le scelte, i derby e gli scudetti di un centravanti con la valigia.

Nato calcisticamente nel Montebelluna, nel 1978 esordisce in Serie A con l’Inter contro la Lazio, e segna il suo primo goal. Da quel momento in poi, la sua carriera vive fasi alterne: dopo l’Inter, infatti, “scende” in Serie B prima col Como e poi col Bari, poi ritorna all’Inter nell’81, l’anno successivo e? al Milan, poi di nuovo all’Inter e, infine, nell’84 e? al Torino e nell’85 alla Juventus di Boniperti.

Ma, se la sua carriera lo porta a essere girovago, lo stesso non si può dire del suo talento, che procede in linea retta: nitido, evidente e decisivo. In area di rigore, grazie alla sua agilità e alla precisione dei suoi colpi di testa, e? un giocatore che fa la differenza. Tre scudetti vinti con tre squadre diverse. La convocazione in Nazionale. Tanti goal segnati, ovviamente molti contro ex squadre. Un vero e proprio bomber di razza: devastante nel gioco aereo, potente nella conclusione, soprattutto di sinistro. Spesso uomo derby, anche perché fra Torino e Milano di derby ne ha giocati molti e su tutte le sponde. Forse proprio per questo e? la persona che meglio può presentare il derby per eccellenza, quello d’Italia.

Finita la sua carriera di giocatore nel 1993, Aldo Serena non abbandona pero? la sua piu? grande passione: il calcio. E infatti inaugura una seconda fase della sua vita, quella in cui veste i panni del telecronista per Mediaset.

In questa biografia, genuina, schietta e venata di malinconica tenerezza, Aldo Serena si racconta per la prima volta. Non ripercorre soltanto l’esperienza vissuta nelle squadre che ha attraversato, non si limita a ricordare i goal e le partite più significative, ma conduce il lettore all’interno di un mondo che ha fatto suo, dentro e fuori dal campo, e che ha sempre rappresentato il suo ideale più grande.

Moderatore e organizzatore dell'evento: Davide Meneghini - Consigliere del Comune di Padova

A?tipico Porte Contarine, Via Giotto 3 Padova

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-davide-meneghini-racconta-aldo-serena-i-miei-colpi-di-testa-727009724657

