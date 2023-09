Evento soci, incontro con l’autore: "Antonio Mazzetti e la flora dei Colli Euganei"

Parlare della flora dei colli Euganei è parlare di un luogo speciale. Si inizia quindi parlando della nascita di un paesaggio singolare: cenni alla geologia euganea e all’articolato stile morfologico, a coni e cupole, che induce sulle alture euganee microclimi contrastanti: “dove la terra si alza felice in monte cambia il clima”.

La storia della vegetazione euganea e l’attuale paesaggio “che non c’è mai stato”! Un patrimonio di biodiversità in mezzo alla Pianura Padana sparso nelle diverse associazioni vegetali: dal bosco di castagno ai “vegri”, passando per la Macchia mediterranea, la boscaglia a roverella e le formazioni secondarie a robinia legate all’abbandono dei coltivi. La storia di un libro – La flora dei Colli Euganei – che dopo 36 anni torna in libreria per la quarta volta, come “macchina del tempo”, a mostrare il cambiamento climatico e a preparare il paesaggio che sarà.

