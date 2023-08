Mircea Cărtărescu: incontro con l’autore

Venerdì 8 settembre alle 17 presso l’aula 9 del Complesso Beato Pellegrino, sede del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), avrà luogo un incontro d’eccezione: il più importante scrittore romeno contemporaneo Mircea C?rt?rescu, incontrerà il pubblico padovano e dialogherà con il suo traduttore italiano, Bruno Mazzoni (Università di Pisa), con Valentina Sturli (Università di Chieti) e con Francesco Brancati (Università di Pisa); introdurrà l’incontro Dan Octavian Cepraga, docente di Letteratura romena presso il DiSLL.

Al termine dei lavori, il regista e attore Pierantonio Rizzato e la studentessa Rebeca Filimon, proporranno una scelta di letture in romeno e in italiano dall’opera di Mircea C?rt?rescu. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri letterari organizzati da “Blind Spots. Presenze nella narrativa contemporanea” ed è patrocinata dall’Università di Padova, dal DiSLL, dalla Società di Studi Romeni “Miron Costin” e dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca umanistica di Venezia.

Considerato oggi tra i maggiori scrittori europei viventi, Mircea C?rt?rescu è l’autore romeno più noto e tradotto all’estero. Ha vinto numerosi premi internazionali, da ultimo, nel 2022, il prestigioso Premio FIL di Letteratura nelle lingue romanze di Guadalajara, preceduto da altri importanti riconoscimenti come, tra gli altri, l’Internationaler Literaturpreis di Berlino (2012), il Premio Gregor von Rezzori di Firenze (2016), il Premio Thomas Mann per la letteratura di Lubecca (2018). In Italia, la sua produzione è stata pubblicata da editori di rilievo come Voland (tra gli altri titoli, Travesti, la trilogia di Abbacinante, Il levante), Il Saggiatore (Solenoide) e La Nave di Teseo (Melancolia), tutti tradotti da Bruno Mazzoni.

L’evento rientra nel quadro delle attività di “Terza Missione” del DiSLL, una serie di eventi divulgativi e culturali destinati far conoscere le numerose letterature e lingue che popolano il Dipartimento. In particolare, con la presenza del più importante scrittore romeno nella nostra città, intendiamo offrire alla folta comunità romena presente nel territorio un contatto diretto con la cultura nazionale e, al contempo, permettere al resto della cittadinanza di conoscere una letteratura straniera poco conosciuta e di altissimo valore.