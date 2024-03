Incontro con Chiara Galeazzi: "Ridere dell'ictus: narrare la malattia con l'umorismo"

Avvicinamento alla psicologia: RIDERE DELL’ICTUS: NARRARE LA MALATTIA CON L’UMORISMO", con Chiara Galeazzi, autrice di “Poverina”, e prof.ssa Giorgia Cona (Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova).

Una domenica pomeriggio Chiara sta perdendo tempo guardando video di persone che detesta. Improvvisamente non sente più metà del corpo, e finisce ricoverata d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Questo libro è il racconto – pieno di umorismo e senza alcuna retorica, né «guerriere» o «eroine» – di quello che è successo dopo. La diagnosi inaspettata, la paura che la vita sia cambiata per sempre, i No Vax che le augurano la morte, i racconti surreali della fauna ospedaliera. E ancora la lunga riabilitazione, la noia e le ciabatte ortopediche. Il tutto sotto lo sguardo compassionevole e allo stesso tempo mortificante delle altre persone, che pensano e dicono all’unisono: «Poverina».

Chiara Galeazzi è autrice e speaker radiofonica. Ha lavorato nelle redazioni di Vice e Rolling Stone. Negli anni ha collaborato come autrice per vari comici come Saverio Raimondo, Michela Giraud, Edoardo Ferrario. Scrive per varie testate e ha un podcast sulla pubblicità, “Réclame”, con Tania Loschi. Nel 2023 è uscito “Poverina”, il suo primo romanzo per Blackie Edizioni, vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi. È in onda su Radio Deejay con il programma “Il Terzo Incomodo” insieme a Francesco Lancia.

L’autrice sarà in dialogo con la Prof.ssa di Neuroscienze Giorgia Cona del Dipartimento di Psicologia Generale.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. L'iniziativa è parte della rassegna "AVVICINAMENTI APPASSIONATI", a cura del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova, nell'ambito dello sviluppo di attività di Terza Missione dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova.