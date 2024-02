Posti in sala limitati: comunicare la presenza alla seguente e-mail: uff.stampa@acs-italia.it

Martedì 27 febbraio alle ore 17 presso la sala Conferenze del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova si terrà un incontro-dibattito sull’emergenza umanitaria a Gaza.

L’incontro avrà la partecipazione di due ONG che attualmente e da anni operano in Palestina e specificamente a Gaza e sarà l’occasione per conoscere direttamente, dalla voce degli operatori umanitari, qual è la reale situazione e per comunicare e pensare nuove iniziative concrete di solidarietà attiva.

All’evento partecipano anche due reti regionali che si battono in prima fila per un cessate-il-fuoco immediato e duraturo e che hanno organizzato varie iniziative di sensibilizzazione in Veneto.

Incontro-dibattito

Emergenza umanitaria a Gaza: i ponti di solidarietà attiva

martedì 27 febbraio - ore 17-19

presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”

Sala conferenze, piano terra - Via Beato Pellegrino 28, Padova

intervengono:

Alberto Lanzavecchia, Coordinatore del Dottorato in “Diritti umani”

Meri Calvelli, responsabile-paese Palestina di ACS ong

Medici Senza Frontiere

Sanitari per Gaza - Veneto

Comunità palestinesi nel Veneto

modera: Ivan Grozny

Dove

Università degli studi di Padova - Centro di ateneo per i diritti umani

via Beato Pellegrino, 28 a Padova,

Partecipazione

Posti in sala limitati: comunicare la presenza alla seguente e-mail: uff.stampa@acs-italia.it

Di seguito il link per assistere da remoto:

https://unipd.zoom.us/j/83309254917

