Incontro con la dietista alla biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme

Un‘occasione non per parlare delle solite diete, ma per seguire un percorso per la presa di consapevolezza del proprio corpo per una sana alimentazione. Tutto questo grazie alla conoscenza dei principi olistici: D.o.r.a. Dimagrire con rispetto e amore si avvale di principi basati sulla nutrigenetica, sull’idea che le diversità genetiche individuali possano influire sull’assorbimento, la metabolizzazione e l’utilizzo dei nutrienti. Non più, quindi, tavole tristi e deprimenti, bensì il piacere di scoprire e di scoprirsi padroni del proprio corpo utilizzando ciò che è più giusto per ognuno di noi.

L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle 21 al centro culturale - biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme