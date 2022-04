"Luogo, corpo, luce": incontro con Fabrizio Crisafulli

Luogo, Corpo e Luce sono i termini sui quali si incentra la ricerca teatrale di Fabrizio Crisafulli. Una ricerca che rimette in discussione dalle fondamenta le pratiche performative, cercando di risalire alla forza originaria del teatro, e rivendicandone allo stesso tempo necessità ed efficacia nel contemporaneo. Vi si incontrano danza e architettura, teatro e senso del territorio, performance del corpo e azione poetica della luce. Crisafulli svolge da trent'anni una ricerca indipendente, rigorosa, profondamente innovativa. I suoi lavori, poetici e visionari, ipnotici e sospesi, altamente emozionali e insieme filosofici, producono immaginifici scambi tra archetipi e mondo attuale. Un percorso di ricerca appassionato, che questo incontro cerca di ricostruire nei suoi punti essenziali anche attraverso una selezione di immagini degli spettacoli e delle installazioni dal 1991 ad oggi.

Fabrizio Crisafulli è regista teatrale ed artista visivo, che svolge la propria attività internazionalmente. Aspetti peculiari del suo lavoro sono l’uso della luce come soggetto autonomo di costruzione poetica e il “teatro dei luoghi” (assunzione del luogo come “testo” e matrice dell’opera). Ha insegnato per 35 anni nelle Accademie di Belle Arti italiane. Svolge attività pedagogica e laboratoriale presso Università, festival e istituzioni teatrali internazionali. Nel 2015 la Roskilde Universitet (Danimarca) gli ha conferito la laurea ad honorem per la sua ricerca teatrale; nel 2016 ha ricevuto in Italia il Premio Nazionale della Critica (ANCT/Teatri delle Diversità).

Cristina Grazioli insegna Storia ed Estetica della Luce in Scena e Teatri di Figure, Storie ed estetiche all’Università di Padova. Fa parte di vari Comitati scientifici internazionali, tra i quali il Conseil Scientifique dell’Institut International de la Marionnette di Charleville-Mézières, ed è Membre associée del Laboratoire CEAC (Centre d’étude des Arts Contemporains) dell’Università di Lille dove co-dirige con Véronique Perruchon il programma Lumière de Spectacle. Responsabile del progetto Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena.

In collaborazione con DiSLL – Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e corsi di Laurea DAMS –SPM – dBC Dipartimento dei Beni Culturali, Università di Padova.

