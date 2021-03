Incontro online “Innovazioni di genere e intelligenza artificiale”

Nell’ambito delle iniziative dell’Università di Padova per un 8 marzo diffuso, il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere organizza un incontro online dal titolo “Innovazioni di genere e intelligenza artificiale” per discutere degli usi e delle conseguenze dell’intelligenza artificiale, in particolare per capire come mitigarne gli effetti negativi in riferimento alle questioni di genere.

Il webinar si terrà giovedì 11 marzo alle ore 15.30 sul canale YouTube del Centro di Ateneo Elena Cornaro e vedrà la partecipazione di Francesca Rossi, IBM Fellow and AI Ethics Global Leader, che proporrà un approccio multidisciplinare e multidimensionale all’intelligenza artificiale nell’ottica di migliorare noi stessi e la nostra società tramite l’uso della tecnologia.

Scarica la locandina dell'evento

Introdurrà la conversazione Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere dell’Ateneo e Direttrice del Centro, e interverranno Silvana Badaloni e Valentina Bortolami dell’Università di Padova, rispettivamente Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, e Francesca Alessandra Lisi del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari “Aldo Moro”.

L’Intelligenza Artificiale (AI) supporta già gran parte delle nostre attività quotidiane e ci aiuta a prendere decisioni più informate. Il suo punto di forza è la capacità di derivare conoscenza da grandi quantità di dati e di saper ragionare su tale conoscenza: questo le permette di essere utile in moltissimi domini applicativi e di aiutarci a risolvere problemi difficili, ma il suo uso pervasivo e la sua capacità di mettere in atto veloci trasformazioni nella nostra società fanno sorgere alcune domande circa il suo impatto sulle nostre vite.

L’etica dell’AI mira a trovare le migliori soluzioni, sia tecnologiche che non, per mitigare le possibili conseguenze negative di un uso pervasivo dell’AI. Uno dei temi principali dell’etica dell'AI è la preoccupazione che questa tecnologia possa replicare o amplificare i bias delle persone e quindi supportare decisioni che creino discriminazioni di vario tipo, come quelle legate alle questioni di genere. Riconoscere e rimuovere i bias nell’AI è un problema multidisciplinare che necessita non solo di soluzioni tecnologiche, ma anche e soprattutto di iniziative dedicate a formazione, training, governance e metodologie.

Dove seguire l'incontro

Link al canale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=LMQ8hqlfKO0

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/innovazioni-genere-intelligenza-artificiale

https://www.centroelenacornaro.unipd.it/