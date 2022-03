"Le commedie e la vita", incontro con il regista Giorgio Sangati all’associazione Fantalica APS

Un incontro speciale quello con l’attore e regista padovano Giorgio Sangati, Direttore dell’Emilia Romagna Teatro Fondazione, direttore per il Teatro Lirico Sperimentale e Regista teatrale al Piccolo Teatro di Milano. Fin da giovanissimo si appassiona alla recitazione a alla scrittura teatrale portandolo ad uno straordinario percorso che spazia dalla recitazione dei classici veneti quali Ruzante e Goldoni, al lavoro di regia.

Sarà l’occasione giusta per conoscere uno dei grandi artisti padovani che raccontano, a modo loro e attraverso il teatro, la propria storia e la storia dei personaggi, proprio attraverso le commedie che porta in scena!

Moderatore dell’incontro: Antonio Irre.

Giorgio Sangati è nato ad Abano Terme (PD) nel 1981. Si diploma come attore nel 2005 presso la “Scuola di Teatro” del Piccolo di Milano e si laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Padova.

Dopo aver lavorato come attore in diverse produzioni cinematografiche e teatrali (tra cui “I soldati” di Lenz per la regia di Luca Ronconi, “La resistibile ascesa di Arturo Ui” di Brecht per la regia di Claudio Longhi) , entra nella compagnia di “Arlecchino servitore di due padroni” del Piccolo. Successivamente fonda la compagnia Teatro Bresci, inizia a occuparsi di regia e formazione attoriale (studiando con Lev Dodin, Yoshi Oyda, Declan Donnelan e Anne Bogart) e diventa assistente di Luca Ronconi.

Dove e quando

Incontro con il regista

Giorgio Sangati

Martedì 15 marzo 2022 – ore 18.45

Alla sede dell’Associazione Fantalica APS

in Via Giovanni Gradenigo, 10 Padova

Informazioni

La partecipazione all’evento è libera, con obbligo di prenotazione.

Le attività sono possibili solo in quanto rispetteranno le attuali normative di contenimento del virus COVID-19.

La partecipazione sarà possibile con: – Presentazione del GreenPass Valido. – Compilazione di un modulo detto “patto di corresponsabilità” con il quale l’ospite si impegna a rispettare le norme vigenti.

Associazione Culturale Fantalica APS

Via Giovanni Gradenigo 10, Padova

Da Lunedì a Venerdì 10 - 14 // 16 - 20

Mobile 348 35 02 269 I Telefono 049 2104096

fantalica@fantalica.com

www.fantalica.com

Per info e prenotazioni

https://www.fantalica.com/event/giorgio-sangati-incontro-con-il-regista/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/le-commedie-e-la-vita

