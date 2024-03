Ipertensione e malattie cardiovascolari, l’incontro all’OIC Civitas Vitae Nazareth

Prezzo non disponibile

Prosegue il calendario di incontri organizzati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova in collaborazione con OIC Civitas Vitae Nazareth, aperti agli Ospiti delle Residenze e agli abitanti del Quartiere 3Est.

Prossimo appuntamento in programma venerdì 22 marzo, alla Sala Teatro di OIC Civitas Vitae Nazareth (via Nazareth n. 38 a Padova), alle ore 16.15 con ingresso libero.

SI parlerà di ipertensione arteriosa, patologia di cui soffre circa il 18 percento degli italiani con prevalenza che aumenta progressivamente con l’età sino a superare il 50 percento di popolazione oltre i 74 anni. Si parlerà anche di rischi connessi e di malattie cardiovascolari correlate. Relatore dell’incontro, il Dottor Giovanni Santostasi, Specializzato in Cardiologia, con Dottorato di ricerca in farmacologia clinica e attualmente specialista ambulatoriale presso il Servizio Sanitario Nazionale, Regione Veneto.

«L’ipertensione arteriosa – anticipa il Dottor Santostasi – rappresenta il disturbo cardiovascolare maggiormente diffuso nel mondo e costituisce un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie quali l’infarto miocardico, l’insufficienza cardiaca o l’ictus. La correzione di determinati errori nello stile di vita può prevenire o correggere l’ipertensione arteriosa. Tuttavia, per un adeguato controllo dei valori pressori è spesso necessario ricorrere alla terapia farmacologica. La correzione dell'ipertensione mediante misure comportamentali e farmaci consente di prevenire o ritardare la comparsa di malattie cardiocircolatorie. Peraltro, numerose analisi hanno dimostrato come il rapporto costo-efficacia della terapia antipertensiva sia molto favorevole.»

«Tra i compiti dell’Ordine dei Medici – aggiunge il Presidente dell’Ordine Dottor Domenico Maria Crisarà – vi è anche, appunto, quello di tutela e informazione del Cittadino. Ben vengano iniziative come questa che ci offrono la possibilità di metterci davvero a servizio della Cittadinanza e degli Assistiti fornendo informazione corretta e intrecciando relazioni, per noi medici sempre proficue. Per noi questi incontri significano davvero essere “Medico nella Città”».

