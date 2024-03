Irama in concerto a Piazzola Sul Brenta

C'è un primo grande appuntamento da segnare in calendario per l'estate, perchè nella meravigliosa cornice dell'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD) arriverà il 25 luglio 2024 uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni: IRAMA!

I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati. Maggiori informazioni su www.zedlive.com o su www.vivoconcerti.com.

Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria "Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di platino). Quest'anno, nel 2024, ha partecipato nuovamente al Festival della Canzone Italiana con "Tu no" (già disco di platino), che racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, portando a 5 il numero delle sue apparizioni all'Ariston all'età di 29 anni. Nella serata dedicata alle cover Irama ha avuto anche l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, con cui ha cantato “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.

A certificare l'enorme successo di Irama sono, tra le altre cose, anche i numeri da capogiro registrati dalla sua musica: 47 dischi di platino, 4 dischi d'oro, quasi 2 miliardi di streaming e oltre 900 milioni di views per i suoi video.

Con Irama, si allunga così anche la lista degli artisti in gara all'ultimo Festival di Sanremo che Zed Live ha portato e porterà dal vivo in Veneto: dalla vincitrice Angelina Mango, ad Annalisa, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Mr. Rain e Santi Francesi!

L'appuntamento estivo a Piazzola sul Brenta, nel padovano, sarà particolarmente indimenticabile in virtù della cornice spettacolare in cui si terrà, una delle venue per eventi dal vivo più belle e suggestive d'Italia: quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. Insomma, un'esperienza da non perdere!

