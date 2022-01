Un trittico di serate all’insegna della musica, gli Irreversible Entanglements a Padova

In attesa di scoprire la prima parte del cartellone “Opera Libera”, stagione straordinaria che nasce dall’incarico affidato al Centro d’Arte dall’Università di Padova per organizzare le iniziative musicali dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’Ateneo, si annuncia in anteprima un trittico di serate in programma nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2022 i cui protagonisti saranno i componenti del gruppo Irreversible Entanglements, per la prima volta in Italia e in esclusiva per la storia associazione padovana.

Un vero e proprio mini-festival che nella varietà e particolarità della proposta rappresenta già un piccolo manifesto dei principi della rassegna. Il collettivo free jazz che riunisce cinque musicisti provenienti da Philadelphia, New York e Washington D.C. e quindi da diverse comunità musicali, si propone di sintetizzare i tanti linguaggi della “black music” in una prospettiva “afrofuturista”. Il gruppo è composto dalla carismatica Camae Ayewa (in arte Moor Mother), voce ed elettronica (poeta, performer, attivista e personalità tra le più originali e potentemente creative della musica di oggi), Keir Neuringer, sassofoni, Aquiles Navarro, tromba, Luke Stewart, basso elettrico, e Tcheser Holmes, batteria.

Nelle prime due sere (Teatro Torresino, ore 21) saranno presentati i vari progetti personali in formazioni ridotte, dal solo al duo, per riunire poi il quintetto per la serata finale di giovedì 10 febbraio (Multisala MPX, ore 21).

Gli Irreversible Entanglements propongono una formula ben radicata nella tradizione della black music, dove la musica sostiene ed intreccia uno “spoken word” incentrato su temi di pressante attualità legati alla discriminazione della comunità afroamericana. Una musica di protesta che utilizza il linguaggio del free jazz da una prospettiva inedita, incorporando gli elementi più attuali e innovativi. Il risultato è un originale e appassionante connubio fra tradizione e avanguardia, reso ancora più efficace dal recitato di Camae Ayewa.

Il gruppo nasce quasi per caso nel 2015, quando il trio di Neuringer, Ayewa e Stewart e il duo di Navarro e Holmes partecipano a “Musicians Against Police Brutality”, un evento organizzato in segno di protesta per l’uccisione di Akai Gurley da parte della polizia di New York, ultimo di una serie sempre più frequente di episodi di violenza nei confronti della comunità afroamericana. L’intesa musicale e umana, ma anche la condivisione degli stessi ideali di impegno civile, porta i cinque musicisti a riunirsi nel 2017 per registrare il primo disco a nome “Irreversible Entanglements”, acclamato da critica e pubblico. Da allora la band ha pubblicato altri due album, “Who Sent you?” (2020) e “Open The Gates” (2021), con temi memorabili e groove implacabili. Oltre al quintetto, che dal vivo offre un’esperienza semplicemente entusiasmante, si ascolteranno il solo per voce e live electronics di Moor Mother, ormai protagonista assoluta della scena elettronica più innovativa, il solo sassofono di Keir Neuringer, ipnotico e avventuroso, il solo di basso elettrico ed effetti di Luke Stewart, all’insegna della sperimentazione senza rete, e l’imprevedibile avant-jazz afro-caraibico, tra futurismo e folklore, di Aquiles Navarro e Tcheser Holmes.

In collaborazione con Università degli Studi di Padova nell’ambito di “Opera Libera”, progetto speciale per le celebrazioni dell’ottavo centenario dell’Università di Padova.

8 febbraio, ore 21

Teatro Torresino

1° set - Keir Neuringer Solo

2° set - Aquiles Navarro & Tcheser Holmes

9 febbraio, ore 21

Teatro Torresino

1° set - Luke Stewart Solo

2° set - Moor Mother

10 febbraio, ore 21

Multisala MPX

Irreversible Entanglements

