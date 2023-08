Gran Finale a Jazz by The Pool all’hotel Terme Preistoriche con Simona Bencini e i Dirotta su Cuba

Ultima serata di grande musica, venerdì 25 agosto per Jazz by The Pool, il Festival jazz organizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa con il patrocinio del Comune di Montegrotto nella magica cornice delle terme di Montegrotto, in provincia di Padova.

Dopo le straordinarie voci blues, soul e R&B di Karima e Serena Brancale, che hanno conquistato il pubblico durante l’estate, per il proprio gran finale Angela Stoppato, direttrice del Resort e ideatrice dell’evento e la direttrice artistica Aba Chiara, hanno voluto chiamare Simona Bencini, fondatrice, voce e anima dei Dirotta su Cuba, storica band simbolo del funky italiano.

L’artista si presenterà al pubblico con la nuova line up che vede Emiliano Pari alla voce e tastiere, Stefano Profazi, alla chitarra e voce, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al sax e Luca Laboni alla tromba.

«Sono felice di partecipare a questo festival dove si dà spazio a quelle voci femminili che portano progetti artistici di livello e forse anche per questo un po’ di nicchia. – racconta Simona Bencini - Con i Dirotta su Cuba torniamo in Veneto dopo una lunga assenza, non vediamo l’ora di infuocare col nostro funky italiano il palco di Jazz by the Pool»

Gli ingredienti del tour Dirotta su Cuba Reloaded sono quelli che hanno portato al successo la band fiorentina: un mix di sonorità latine, jazz e pop, ritmate e piene di energia, che la band eseguirà a bordo piscina riproponendo i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera quali Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così.

Unico nel suo genere, Jazz by The Pool è riuscito a riunire il piacere della musica ai dolci sapori dell’estate, con ottimo cibo e l’aroma inconfondibile dei vini. Quest’anno, inoltre, ha voluto far proprio il tema della lotta alla violenza sulle donne, sostenendo il lavoro del Centro Veneto Progetti Donna, a cui il Festival devolverà parte del ricavato degli eventi.

Jazz by The Pool è organizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa con il patrocinio del Comune di Montegrotto. Media partner: Radio Padova.

Informazioni e prenotazioni

Inizio concerti ore 22

Acquisto biglietti sul sito https://jazzbythepool.it

Prenotazioni: a conferma della prenotazione è richiesto il pagamento anticipato della soluzione scelta. La prenotazione sarà ritenuta confermata solamente dopo aver effettuato il pagamento.

L’ingresso senza prenotazione non è garantito

Maggiori info: https://jazzbythepool.it, 049 793477 o termepreistoriche@termepreistoriche.it.

https://www.termepreistoriche.it/eventi/jazz-by-the-pool/25/08/2023-dirotta-su-cuba-reloaded

Biglietti:

Biglietto concerto: 20 euro - Partecipazione al concerto delle ore 22 comprensiva di una consumazione da listino selezionato.

Classic Jazz Night& Dinner: 55 euro - Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18.30, aperitivo a bordo piscina (ore 20). Ore 20.30 cena a buffet con ampia scelta tra antipasti, primi, secondi e dessert comprensiva di acqua al tavolo (altre bevande escluse)

Infinity Jazz Night: 89 euro - Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18.30; spa kit con accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa; open bar per tutta la serata (escluse bottiglie e superalcolici); aperitivo a bordo piscina e cena a buffet.

Infinity Jazz Night & Day: 185 euro Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso giornaliero alle piscine a partire dalle 9.30; spa kit, con massaggio di 50 minuti, accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa fino alle 21; open bar per tutta la serata (escluse bottiglie e superalcolici); aperitivo a bordo piscina e cena a buffet.

Per informazioni

I Dirotta su Cuba

I Dirotta su Cuba sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si aggiunge la cantante Simona Bencini. Il debutto discografico avviene nel 1994 con il singolo “Gelosia”, al quale fa seguito l’anno dopo l’album “Dirotta su Cuba”, premiato disco di platino, con i famosi brani “Liberi di, liberi da” e “Solo baci” che si inseriscono nel processo di apprezzamento dell'acid jazz in Italia. Nel 1996 pubblicano il secondo album “Nonostante tutto...”, al quale contribuiscono un’orchestra d’archi e la selezione di fiati di Demo Morselli e artisti come Alex Baroni, Luca Jurman e Riccardo Onori. Nel 1997 i Dirotta su Cuba partecipano al Festival di Sanremo con il brano “È andata così”, con l’accompagnamento sul palco dell’armonicista di fama internazionale Toots Thielemans. Nel 2009 il gruppo si riunisce per celebrare i vent’anni dalla loro fondazione in occasione del “Black To The Roots Tour” 2009, con finale televisivo a I migliori anni di Carlo Conti e la chiusura del tour al “Blue Note” a Milano. Nel 2016 esce “Studio Sessions Vol 1”, l’album è impreziosito dalla presenza di artisti famosi: Mario Biondi con Simona Bencini, i Neri per Caso, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Riccardo Onori e Federico Malaman. Nel 2019 esce il loro primo brano in inglese “Good Things”, un brano pop-funk ispirato da un viaggio a Londra compiuto dal gruppo per ricercare le radici della loro musica e sound. Nel 2020 esce “Thinking of You”, brano che celebra il venticinquesimo anniversario di “Dove sei”, storico brano arricchito di un nuovo sound grazie alla collaborazione con il rapper americano Sonny King. Nel 2023 Rossano Gentili, fondatore dei Dirotta su Cuba insieme a Simona Bencini e Stefano De Donato, chiede a Simona di riprendere in mano la storia della band e di farla tornare a vivere: nasce il tour “Dirotta su Cuba reloaded” con una band di sei elementi totalmente rinnovata.

Foto articolo da comunicato stampa