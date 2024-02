Il Carnevale come occasione per introdurre i più piccoli alla bellezza del ciclo affrescato del Battistero della Cattedrale, far scoprire loro particolari di diverse epoche storiche e dare spazio alla creatività. Un’occasione per i più piccoli – fascia 6-11 anni – proposta da Museo diocesano di Padova e Kalatà nei giorni sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio in orario unico, alle ore 16.

Il laboratorio di carnevale – Coloriamo costumi antichi e creature fantastiche al Battistero di Padova – prevede la presenza di un accompagnatore adulto per bambino e comprende la visita guidata al Battistero della Cattedrale di Padova alla scoperta di costumi medievali e creature fantastiche che compaiono negli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, seguita da un’attività creativa nell’aula didattica dove, a partire da una silhouette prestampata, i piccoli visitatori potranno vestire a piacere la figura, sperimentando tecniche differente e impiegando diversi materiali.

La proposta, a numero limitato, prevede il costo di 15 euro (bambino + un adulto accompagnatore), con biglietto ridotto per ogni accompagnatore aggiuntivo.

Per partecipare ai laboratori di Carnevale è necessario prenotarsi presso la biglietteria del Battistero della Cattedrale e del Museo diocesano oppure inviare una mail all’indirizzo: booking@kalata.it

Quando: sabato 10, domenica 11, martedì 13 febbraio

Orario: ore 16 (durata dell'iniziativa circa 1h 30)

Dove: Battistero della Cattedrale di Padova e Museo diocesano

Età: bambini e bambine dai 6 agli 11 anni (scuola primaria), accompagnati da un adulto (posti limitati).

Costo: 15 euro (bambino + 1 adulto accompagnatore). Biglietto ridotto per ogni eventuale accompagnatore aggiuntivo.

https://www.facebook.com/www.kalata.it

