"La fabbrica dei sogni", laboratorio per bambini sul mondo dei sogni e del dormire

Il sonno è un momento importante per i bambini durante il quale, attraverso il sogno, vengono rielaborate le esperienze e le emozioni vissute durante il giorno. Dare spazio e voce al mondo onirico dei bambini permette loro, ma aiuta anche noi adulti, a comprendere i loro vissuti, emozioni, paure, aspettative e pensieri più profondi. Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini tra i 7 e 9 anni. Durante gli incontri attraverso attività ludiche, narrative e artistiche verrà esplorato il mondo dei sogni e del dormire.

Date:

8-15-22 Febbraio 2023

Dalle 16.30 alle 18.00

c/o Biblioteca San Bellino - Biblio SanBe. Via J. Della Quercia 24/c. Iscrizione obbligatoria con un contributo di 30 euro. Iscrizioni —> https://forms.gle/o7bfjsKLqTznwE6x8. Oppure padova@jonasitalia.it - 334 9966372. Laboratorio a cura di Jonas Padova in collaborazione con BiblioSanBe.