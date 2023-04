"Laureati e poi...? Incontro orientativo post-laurea" al policlinico azienda ospedaliera di Padova

Si svolgerà venerdì 21 aprile nell’Aula Magna Morgagni del Policlinico Azienda Ospedaliera di Padova (Via Giustiniani 2) un importante incontro orientativo dedicato ai laureati in medicina strutturato in tappe informative suddivise per argomenti, così da indagare a tutto tondo l’accesso alla professione.

Scarica il depliant con tutto il programma

Un momento atteso e apprezzato dai giovani laureandi che hanno con entusiasmo immediatamente accolto la proposta - esauriti in pochissimi minuti i 400 posti disponibili – grazie anche ad un parterre di Relatori di livello: il Dott. Vincenzo Barrasso, Giuslavorista consulente giuridico e la Dott.ssa Roberta Trattenero Direttore dell'Ordine dei Medici di Padova che interverrà sulle pratiche amministrative post-laurea; il Dott. Massimo Annicchiarico, Direttore Generale della Sanità e del Sociale del Veneto e il Col. Dott. Sergio Garofalo, Colonnello e Direttore del dipartimento militare di medicina legale di Padova che esporranno le varie possibilità da laureati; il Prof. Stefano Gargani, Docente del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Risk Management presso l'Università degli Studi di Verona che parlerà delle assicurazioni professionali; il Prof. Dario Festa, Direttore Divisione Fisco e Tributi ASSOIMPRES che tratterà dell’inquadramento pubblico, Partita IVA e dichiarazioni dei redditi; il Dott. Alberto Oliveti, Presidente Enpam e il Dott. Vittorio Pulci, Responsabile di previdenza e pensione dell'Enpam che esporranno le dinamiche del sistema pensionistico.

«Abbiamo pensato a questo incontro orientativo post- laurea rivolto agli studenti della facoltà di Medicina, per centrare l’attenzione sulla consapevolezza della professione sottolineando in particolare la differenza tra ‘fare il medico’ ed ‘essere medico’ – anticipa il Dottor Domenico Maria Crisarà, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova –. Questo per noi è un concetto formativo fondamentale. L’incontro, organizzato su richiesta degli studenti UNIMED, si propone quale vetrina introduttiva sui più importanti aspetti che concorrono a formare il medico professionista, ma a breve organizzeremo incontri più specifici sui vari argomenti per scendere in profondità ed affrontare da ogni angolazione ogni tema, così da poter mostrare ai giovani che si affacciano alla professione una dimensione completa e rilanciare così questo impegno che io considero una vera e propria missione. La panoramica offerta in questo primo incontro indagherà infatti la professione medica secondo il punto di vista ordinistico, gli inquadramenti professionali e giuridici, il sistema assicurativo e previdenziale, gli aspetti amministrativi e relativi alla tassazione, e non ultimo esporrà le opportunità di lavoro che si aprono innanzi con una attenzione, ad esempio, alla dimensione del medico militare.»

Programma

13.30 Introduzione all'incontro e saluti delle Autorità

13.50 Trattazione argomenti del programma

17.30 Conclusioni e take home messages

Tematiche

1 PRATICHE AMMINISTRATIVE

Iscrizione all’ordine; Obblighi e doveri

2 POSSIBILITÀ DA LAUREATI

Mondo civile; Sostituzioni; Guardie mediche; Manifestazioni; Pronto Soccorso; SSM; MMG; Mondo militare

3 ASSICURAZIONI

Obbligatorie e facoltative; Pubbliche e private; Consigli

4 PUBBLICO/PRIVATO

Partita IVA; Dichiarazione redditi; Inquadramento pubblico; Cliniche private

5 SISTEMA PENSIONISTICO

INPS; Enpam; Centri privati; Consigli

Relatori

1. Pratiche amministrative post-laurea

Relatore: Dott. Vincenzo Barrasso, Giuslavorista consulente giuridico

Relatore: Dott.ssa Roberta Trattenero, Direttore dell'Ordine dei Medici di Padova

2. Possibilità da laureati

Relatore: Dott. Massimo Annicchiarico, Direttore Generale della Sanità e del Sociale del Veneto

Relatore: Col. Dott. Sergio Garofalo, Colonnello e Direttore del dipartimento militare di medicina legale di Padova

3. Assicurazioni

Relatore: Prof. Stefano Gargani, Docente del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Risk Management presso l'Università degli Studi di Verona

4. Inquadramento pubblico, partita IVA e dichiarazione dei redditi

Relatore: Prof. Dario Festa, Direttore Divisione Fisco e Tributi ASSOIMPRES,

5. Sistema pensionistico

Relatore: Dott. Alberto Oliveti, Presidente Enpam

Relatore: Dott. Vittorio Pulci, Responsabile di previdenza e pensione dell'Enpam