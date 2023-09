Lezione gratuita di qi gong e tai chi al Parco degli Alpini di Padova

Associazione Health&Care A.S.D. In collaborazione con gestore del Parco degli Alpini organizza un corso di Tai Chi e Qi Gong per principianti per il mantenimento della salute e il benessere. Il corso inizierà da Domenica 1 ottobre 2023 ore 10.30 - 11.30. Lezione di prova gratuita 24 settembre. Nuovo Corso Base in promozione.

Per informazioni contattare whatsapp: 328 0055226.