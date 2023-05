A palazzo Moroni la presentazione del libro “Le strade romane di Padova e del Veneto”

Martedì 16 maggio 2023, alle ore 17.30, in sala Paladin a Palazzo Moroni (via del Municipio 1, Padova), il dott. ing. Alessandro Bondesan, caposettore del Sistema informativo Geografico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, presenterà il libro “Le strade romane di Padova e del Veneto” (CLEUP, 2022) di Franco Lunardi.

Sarà presente l'autore.

I tratti di strade, gli edifici e corsi d’acqua che osserviamo nelle nostre città e nel nostro territorio con i moderni mezzi mediatici ci mostrano un aggrovigliato disegno. Questo lavoro apre una linea di indagine statistica di tipo topografico dei territori di epoca romana nella quale essenziali si rivelano le inclinazioni e la precisione delle misurazioni in gradi sessagesimali, rispetto allo zero cioè l’est geografico, per attribuire un “nome” e quindi significato a tutti i segni rintracciati nel terreno, alle datazioni, ai commerci, ai movimenti militari e di popoli e alle bonifiche del territorio.

Compito di questo lavoro è stato quindi quello di interpretare questi segni a partire dal loro tracciamento in periodo romano. Per questi segni, che hanno attraversato i secoli, originati dalle grandi vie militari consolari, dalle vie di collegamento tra i vari centri, assieme alle loro divisioni agrarie, la ricerca tenta di dare un significato ai loro tratti, dal particolare al generale e a spiegarne anche i toponimi. Si ritrova quindi un metodo di lettura del disegno topografico e geografico che si può applicare a tutto il territorio amministrato dai Romani e che ha dato origine a ciò che osserviamo ancor oggi, anche se in parte o a tratti.

Anche per un freddo e matematico lavoro di topografia, o meglio ancora di archeotopografia come questo, c’è bisogno di una visione per certi versi fantastica e sognante per dare vita ai segni sulle carte, dare loro un senso ed un perché. Immaginando dove ci possano portare quelle righe, incroci e curve spesso si indovina, anche se non sempre, ma in fondo è questo il metodo della ricerca scientifica.

Franco Lunardi. Laureato in architettura, ex docente di scuola media ora in pensione, si è sempre interessato di topografia romana e di paleoalvei. Ora, con i moderni mezzi mediatici di vista dall’alto, ha potuto dare impulso e valore ai suoi lavori attuando una nuova metodologia di ricerca scientifica.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

