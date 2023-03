Presentazione del libro

Uscire dalla sofferenza mentale. Storie di cura e di autoterapia

di Giovanni Fava

Martedì 7 marzo, ore 17

Sala convegni Consorzio Mediolanum Padova 3

Piazzetta Bussolin 15

Dettagli

Si può uscire dalla sofferenza? E che ruolo hanno, in questo difficile percorso, le relazioni umane? L’associazione Volontà di Vivere ha deciso di chiederlo a Giovanni Fava, psichiatra e psicoterapeuta che alla cura della depressione ha dedicato anni di ricerche proponendo teorie fortemente innovative. Il suo ultimo libro, “Uscire dalla sofferenza mentale. Storie di cura e di autoterapia” (gruppo editoriale Tab), sarà presentato martedì prossimo, 7 marzo, alle 17, nella sala convegni del Consorzio Mediolanum Padova 3, in piazzetta Bussolin 15 e con l’occasione l’autore dialogherà con alcune rappresentanti dell’associazione Volontà di Vivere, promotrice dell’incontro.

Il volume, con la prefazione di Andrea Pamparana, raccoglie una serie di brevi saggi che si leggono d’un fiato e raccontano alcune esperienze umane e professionali dello studioso. Attraverso i suoi incontri clinici e le sue reazioni personali, l’autore fornisce un’idea di cosa prova chi sta male psicologicamente e di come sia possibile uscire dalla sofferenza psicologica con cure adeguate e con l’autoterapia. Il ruolo del professionista è quello di accompagnare il paziente verso un nuovo stile di vita, attivando le risorse di guarigione che ognuno ha dentro di sé.

«La nostra associazione – afferma la presidente Ivana Simeonato – è da sempre attenta ai disturbi psicologici legati al cancro e offre supporto anche di questa natura al paziente oncologico e i suoi familiari, per accompagnarli in un percorso umano di sostegno e riabilitazione. Sappiamo bene quanto spesso durante questo percorso i malati attingano a risorse che non immaginavano di possedere. Abbiamo ritenuto quindi estremamente interessante poter approfondire il pensiero del professor Fava sul rapporto dei pazienti con il loro medico, con le persone che li supportano, con i farmaci e con loro stessi».

Giovanni Fava ha introdotto delle metodiche che hanno rivoluzionato il trattamento della depressione. Ha diretto “Psychotherapy and Psychosomatics”, una delle più importanti riviste scientifiche di psichiatria e psicologia ed è attualmente professore ordinario di psichiatria alla State University of New York a Buffalo.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione all’indirizzo associazione@volontadivivere. org o al numero 049 8025069. E’ consigliato l’uso della mascherina.

Info web

https://www.facebook.com/photo?fbid=571462005012850&set=a.551416563684061

