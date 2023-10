“Liricheggiando” a Selvazzano Dentro con la Compagnia d’opera Raminzona

Prezzo non disponibile

Il Festival Liricheggiando 12ma edizione torna sabato 21 ottobre ore 21 all’Auditorium San Michele in via Roma 68/b di Selvazzano Dentro con il concerto lirico della Compagnia d’Opera Raminzona. Organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro insieme all’associazione musicale I Musici Patavini e la direzione artistica di Stefania Miotto, la Rassegna prevede quest’anno un cartellone di sei spettacoli caratterizzato dalle celebrazioni per il 150mo anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni.

«La Rassegna riveste un significato particolare, in quanto celebriamo il 150º anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana - spiega il commissario straordinario Samuele De Lucia -. Per onorare questa occasione, la Compagnia d'Opera Raminzona ha preparato uno straordinario programma musicale che spazierà attraverso le epoche e i generi, dando vita alle emozioni e ai drammi dell'opera lirica italiana. Sono anche sicuro che il pubblico apprezzerà questa proposta così originale».

Cora presenterà una selezione di Arie e brani d'Insieme dal Repertorio Lirico dell'800. Per onorare la Rassegna dedicata ad Alessandro Manzoni, la Compagnia ha inoltre colto l'occasione per studiare e proporre alcuni brani dall'Opera "I Promessi Sposi" di Amilcare Ponchielli. Questo eccezionale sforzo di ricerca e interpretazione ci permette di riscoprire una composizione che oggi purtroppo spesso sfugge all'ascolto, portando nuova vita e apprezzamento a questa gemma nascosta del patrimonio musicale italiano.

La compagnia d’opera Cora Raminzona raccoglie cantanti lirici professionisti padovani, attivi sulla scena e con alle spalle importanti percorsi teatrali ed artistici. Nel secondo appuntamento di sabato per il Festival Liricheggiando si esibiranno Erica Zulikha Benato mezzosoprano, Sara Fanin soprano, Stavros Mantis baritono, Jacopo Pesiri tenore, accompagnati dal Maestro Marco Simionato.

«È bello vedere come tanta gente da tutta la provincia partecipi calorosamente a queste straordinarie serate musicali - sottolinea la direttrice artistica Stefania Miotto -. Anche questo concerto ci darà un’opportunità unica per immergersi nell'arte e nella bellezza della lirica insieme ad un cast di eccezionale bravura e talento».

Durante la serata, presentata con maestria dalla Direttrice d’orchestra Camilla Sabbadin, gli spettatori avranno il privilegio di immergersi in una straordinaria esperienza musicale. La selezione musicale spazierà tra le epoche e i generi, includendo non solo i meravigliosi duetti e terzetti di Mozart e Verdi, ma anche affascinanti composizioni dell'Ottocento italiano, che abbracciano le emozioni e i drammi dell'opera lirica. Questo eclettico repertorio, accuratamente selezionato, offrirà un'opportunità unica per gli amanti della musica di scoprire le sfumature artistiche e le dinamiche emotive che caratterizzano le opere di questi celebri compositori.

Ingresso

Biglietti 4 euro, online sul sito https://www.imusicipatavini.it/ info tel 3889507688.

Prevendite al Bar Centrale (Selvazzano Dentro, via Roma nr. 37), tel. 049-8303671

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

In breve

Sabato 21 ottobre 2023 - h 21

Auditorium San Michele - Selvazzano Dentro (Padova)

Compagnia d’opera Raminzona

Erica Zulikha Benato mezzosoprano

mezzosoprano Sara Fanin soprano

soprano Stavros Mantis baritono

baritono Jacopo Pesiri tenore

tenore Marco Simionato Maestro accompagnatore

Musiche di Ponchielli, Mozart, Verdi

Presenta: Camilla Sabbadin

Festival Liricheggiando XII Edizione - dal 14/10/2023 al 18/11/2023

Direzione Artistica: Stefania Miotto

Organizzazione: Città Di Selvazzano Dentro e I musici patavini

Info

imusicipatavini@libero.it

Ufficio Cultura del Comune di Selvazzano Dentro: tel. 049-8733988

Foto articolo da comunicato stampa