“Liricheggiando” a Selvazzano Dentro con “Il barbiere di Siviglia”

Giro di boa per il Festival Liricheggiando di Selvazzano Dentro con un nuovo appuntamento dedicato all’Opera buffa. Sabato 4 novembre alle ore 21 all’Auditorium San Michele in via Roma 68/b di Selvazzano Dentro arriva il Barbiere di Siviglia con la partecipazione di Erica Zulikha Benato mezzosoprano, Rodrigo Trosino tenore, Mario Assenza baritono e Maurizio Franceschetti basso. A dirigere gli interpreti ci sarà il maestro Cristiano Zanellato, attivo sul palco anche in veste di narratore.

Organizzato dal Comune di Selvazzano e I Musici Patavini, il Festival alla sua 12ma edizione continua a fare il pieno di pubblico e raccogliere diversi consensi per la gioia di quanti stanno partecipando alla sua realizzazione fuori e dietro le quinte.

«Si tratta di un’iniziativa che si conferma tra le più positive della Città di Selvazzano Dentro - interviene il commissario straordinario Samuele De Lucia -. Stiamo riscoprendo una lirica adatta a tutti, con interpreti di eccezionale livello in un clima oserei dire familiare, dove il pubblico locale è affiancato da tanti altri spettatori provenienti da ogni parte della regione».

Il capolavoro comico di Gioachino Rossini, "Il Barbiere di Siviglia", prende vita in questa produzione straordinaria, condotta al pianoforte da Cristiano Zanellato - diplomato al conservatorio Pollini di Padova con il massimo dei voti e la lode -, insieme ad un cast di artisti con esperienza internazionale.

Rodrigo Trosino è un tenore Italo-Messicano con un vasto repertorio operistico. Ha interpretato vari ruoli in opere di Rossini, Verdi, Donizetti, Puccini, Mozart e altri compositori in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Bulgaria. Ha studiato belcanto con rinomati maestri ed è stato riconosciuto con premi e borse di studio. Erica Zulikha Benato si è diplomata brillantemente in Pianoforte e Canto nei conservatori "Cesare Pollini" di Padova e "Antonio Buzzolla" di Adria e Attualmente sta perfezionando la sua formazione con il mezzosoprano Luciana D'Intino. Vincitrice del secondo premio al concorso Busto Arsizio Lirica International Voice Competition e un premio speciale nel 2022. Nel 2023 ha debuttato come Carmen, Angelina in "La Cenerentola" e Charlotte in "Werther". Mario Assenza è un baritono con formazione presso l'Accademia "Giuseppe Verdi" di Ispica e l'Accademia Lirica di Padova. Ha tenuto concerti in Italia, è parte del Coro Lirico "Teatro Verdi" di Padova e ha debuttato nel ruolo di Figaro in "Il Barbiere di Siviglia" nel 2023 e Maurizio Franceschetti ha studiato canto lirico al Conservatorio di Rovigo con vari maestri, ottenendo premi come il 1° premio P.A. Tirindelli nel 2006 e il 1° Concorso Lirico Città di Ferrara nel 2010 e partecipando a numerose produzioni musicali e concerti in diversi generi musicali.



«Quello che ci aspetta al San Michele è di immergersi totalmente in questo intrigo amoroso che caratterizza questa opera buffa intramontabile - aggiunge la direttrice artistica Stefania Miotto -. Oltre alle straordinarie esibizioni vocali, questa produzione offre una narrazione coinvolgente che guiderà tutti i presenti attraverso i momenti più significativi dell'opera. Vi sarà raccontata la storia di Rosina, Figaro, il Conte d'Almaviva e il perfido Bartolo, in un modo che renderà l'opera accessibile e coinvolgente anche per chi la sta scoprendo per la prima volta».



Il Barbiere di Siviglia di Liricheggiando 2023 promette di essere un'esperienza memorabile che catturerà il cuore degli amanti dell'opera e conquisterà anche coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere musicale. Sarà un'opportunità straordinaria per lasciarsi trasportare dalla bellezza della musica e dall'umorismo scintillante di Rossini.

Biglietti

Biglietti 4 euro, online sul sito https://www.imusicipatavini.it/, Infotel 3889507688.

Prevendite al Bar Centrale (Selvazzano Dentro, via Roma nr. 37), tel. 049-8303671

Biglietti disponibili all’Auditorium San Michele (un’ora prima dell’inizio del concerto)

Info & Organizzazione:

imusicipatavini@libero.it

Ufficio Cultura del Comune di Selvazzano Dentro: tel. 049-8733988

In breve

Festival Liricheggiando XII Edizione

Selvazzano Dentro (Pd) - dal 14/10/2023 al 18/11/2023

Direzione Artistica: Stefania Miotto

Organizzazione: Città di Selvazzano Dentro e I Musici Patavini

Sabato 4 novembre 2023 - h 21

Auditorium San Michele - Selvazzano Dentro (Padova)

Il barbiere di Siviglia

Opera buffa in due atti di Gioachino Rossini

Erica Zulikha Benato, mezzosoprano

mezzosoprano Rodrigo Trosino, tenore

tenore Mario Assenza, baritono

baritono Maurizio Franceschetti, basso

basso Maestro accompagnatore: Cristiano Zanellato

Rodrigo Trosino, tenore

Tenore Italo-Messicano. Ha debuttato professionalmente in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Bulgaria i seguenti ruoli operistici. Il barbiere di Siviglia, Cenerentola, L’equivoco stravagante, L’italiana in Algeri di G. Rossini nei ruoli di Conte Almaviva, Ramiro, Ermanno, Lindoro. Rigoletto e Traviata di G. Verdi nei ruoli di Duca di Mantova e Alfredo. L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor e Don Paquale di G. Donizetti nei ruoli di Nemorino, Edgardo, Ernesto. La bohème, La rondine, Gianni Schicchi di G. Puccini nei ruoli di Rodolfo, Ruggero, Rinuccio. Don Giovanni, Così fan tutte,Die Zauberflöte, Die Entführung aus dem Serail di W.A. Mozart nei ruoli di Don Ottavio, Ferrando, Tamino e Belmonte. Pagliacci di R. Leoncavallo nel ruolo di Arlecchino. Carmen di G. Bizet nel ruolo di Remendado (Tonhalle di Zurigo, Svizzera). Der Rosenkavalier di R. Strauss nei ruoli di Il Tenore e Il Wirt. L’olandese volante e Divieto d`amare di R. Wagner nel ruolo di Daland’s Steersman e Claudio. Ha studiato la tecnica del belcanto con eccellenti maestri, tra cui Adriana Diaz de Leon (Messico), Alessandra Althoff Pugliese (Venezia), Gianfranco Checchele (Castelfranco), Alessandro Svab (Trieste), Mario Diaz Varas (Salisburgo), Carlo Colombara (Sofia), Darina Takova (Sofia), Marzio Giossi (Bologna). Ha lavorato come solista al Teatro Ruse in Bulgaria (2015-2018). Ha studiato belcanto con vari maestri. Ha vinto premi, inclusi il 1° premio al concorso Mario Lanza Legend (2021) e il 1° premio al concorso Mario Lanza (2017) e ricevuto borsa di studio dal governo messicano per perfezionamento artistico. Ha ottenuto riconoscimenti e nomination da istituzioni internazionali e italiane. Ha debuttato come cantante lirico nel 2002 a Città del Messico e proseguito la carriera in Europa dal 2010, debuttando a Venezia.

Erica Zulikha Benato, mezzosoprano

Ha completato gli studi musicali presso i conservatori di musica "Cesare Pollini" di Padova e "Antonio Buzzolla" di Adria, dove si è brillantemente diplomata in Pianoforte e in Canto. Attualmente sta perfezionando la sua formazione con il mezzosoprano Luciana D'Intino.

Ruoli interpretati: Suora Zelatrice nell'opera "Suor Angelica" di G. Puccini, con la regia di Mara Zampieri; Signora Guidotti nell'opera "I Due" di Nino Rota, una produzione realizzata dal conservatorio di Adria, con l'Orchestra del Conservatorio di Adria diretta dal Maestro Carla Delfrate e con la regia di Stefania Panighini; Zerlina in "Don Giovanni" di W.A. Mozart, allestito dall'Accademia Filarmonica di Camposampiero con la Venice Chamber Orchestra diretta dal Maestro P. Semenzato; Suzuki in "Madama Butterfly" di G. Puccini presso il teatro "Barbarigo" di Padova e nel ruolo di Cherubino ne "Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart presso il teatro comunale di Pergine. Nel maggio 2022 ha interpretato il ruolo di "La Ciesca" in "Gianni Schicchi" di G. Puccini presso il teatro Comunale di Treviso durante le recite per le scuole. Sempre nel maggio 2022, ha vinto il secondo premio del concorso Ba Lirica International Voice Competition e ha ricevuto il premio speciale della giuria presieduta dal Tenore Nicola Martinucci.

Nel marzo 2023 ha fatto il suo debutto nel ruolo di Carmen nell'opera omonima al teatro sociale di Busto Arsizio, diretta dal Maestro M. Beretta e con la regia di A. Oliva. In giugno 2023 ha debuttato nel ruolo di Angelina in "La Cenerentola" di G. Rossini presso il teatro Torresino di Padova. A luglio 2023 ha debuttato nel ruolo di Charlotte in "Werther" di J. Massenet presso il castello di Caldes (TN).

Mario Assenza, baritono

Ha frequentato l'Accademia "Giuseppe Verdi" di Ispica, dove ha studiato sotto la guida del baritono Massimiliano Bruno, approfondendo gli studi della tecnica vocale con con il Tenore Salvatore Fisichella di Catania e la Maestra Elisa Turlà di Modica. Nel 2016 ha proseguito il suo percorso di formazione all'Accademia Lirica di Padova sotto la guida del Maestro Pietro Perini e successivamente con il Maestro Mauro Bonfanti. Nel 2017, ho ottenuto il titolo di "Cittadino Onorario" della città di Jacksonville in Arkansas (USA) in riconoscimento dei meriti e dei successi ottenuti nel campo della musica. Ha tenuto diversi concerti in tutta Italia e dal 2022 è parte del Coro Lirico "Teatro Verdi" di Padova nella sezione dei Baritoni, sotto la presidenza della dott.ssa Marina Bonacina e la direzione del Maestro Roberto Rossetto, con l'accompagnamento al pianoforte del Maestro Franco Massaro. Nel 2022 ha partecipato a vari concerti nella provincia di Padova con il Coro Lirico "Teatro Verdi," eseguendo brani per il coro e come solista. Inoltre, ha preso parte alla rappresentazione de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, interpretando la parte del Sergente. Nel 2023 continua ad esibirsi con il Coro Lirico "Teatro Verdi" in diverse province del Veneto, eseguendo sia brani per il coro che come solista. Ha anche partecipato alla rappresentazione de "L’Elisir d’Amore" di Gaetano Donizzetti con il Coro Lirico "Teatro Verdi" e ha debuttato nel ruolo di Figaro nella rappresentazione de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini sotto la direzione del Maestro concertatore Cristiano Zanellato.

Maurizio Franceschetti, basso

Ha perfezionato il canto lirico al Conservatorio di Rovigo, studiando con vari maestri, tra cui Ubaldo Composta, Roberto Rossetto, Gabriella Munari e Giuseppe Fagnocchi. Ha debuttato in ruoli vocali diversi, tra cui quelli di basso verdiano, mozartiano e rossiniano, ottenendo riconoscimenti come il 1° premio P.A. Tirindelli nel Festival internazionale della romanza da salotto a Conegliano (TV) nel 2006 e il 1° Concorso Lirico Città di Ferrara nel 2010. Ha anche cantato come solista nel Requiem di W.A. Mozart a Castel Gandolfo, in occasione dei festeggiamenti per il 5° anno di pontificato di Papa Benedetto XVI, con trasmissione televisiva mondiale. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose produzioni musicali, esibendosi in opere di diversi compositori. Nel 2022 e nel 2023, ha preso parte a diverse produzioni, tra cui esecuzioni in prima mondiale di composizioni originali. Nel 2023, è stato direttore artistico di produzioni e ha debuttato in un nuovo ruolo nell'opera contemporanea "La Figlia del Leone" a Venezia. Oltre all'attività lirica teatrale, ha una vasta esperienza concertistica, spaziando tra vari generi musicali.

Cristiano Zanellato, pianoforte

Pianista con una solida formazione musicale, ha studiato al Conservatorio "C. Pollini" di Padova, ottenendo il diploma con il massimo dei voti e la lode. Successivamente, si è perfezionato con importanti maestri come il M° Franco Angeleri e il M° Sergio Marengoni. Ha ricevuto una formazione fondamentale dall'italo-argentino Fausto Zadra presso l'"Ecole Internationale de Piano" di Losanna, conseguendo il Diploma Superiore di Perfezionamento. Dopo aver ottenuto riconoscimenti in concorsi pianistici, ha proseguito la sua formazione presso il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria, ottenendo il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte. Ha successivamente ampliato l'attività concertistica accostandosi sempre più alla Lirica come Maestro collaboratore, attivo in diverse produzioni, da Mozart a Rossini, Donizetti, Verdi fino a Puccini. Ha ideato progetti come gli "Inviti all’Ascolto," con l'obiettivo di avvicinare il pubblico a capolavori della lirica e di altri generi musicali. È un esperto del repertorio vocale cameristico e ha completato un Biennio di Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo, con una tesi incentrata su un famoso testo poetico di Goethe. Attualmente, svolge l'attività di docente di Pianoforte presso varie istituzioni, contribuendo alla formazione musicale di giovani talenti.

Info

imusicipatavini@libero.it

Ufficio Cultura del Comune di Selvazzano Dentro: tel. 049-8733988

Foto articolo da Facebook