“Sono tornato per te”, Lorenzo Marone presenta il suo libro a LaFormaDeLibro

Sabato 20 gennaio alle ore 11.30 ospiteremo il primo autore di questo 2024 di incontri ed eventi nella nostra libreria. Avremo il piacere e l’onore di avere con noi per la prima volta Lorenzo Marone, autore di Napoli pluripremiato che torna con un ennesimo successo: “Sono tornato per te”, Einaudi 2023. Dialoga con lui Valentina Berengo.

Il libro

Un amore che attraversa la guerra e rimane intatto nonostante gli orrori che lo mettono alla prova. L'epopea di un ragazzo che difende la propria vita facendo a pugni per tornare dalla donna che lo aspetta.

Cono Trezza e Serenella Pinto sono due giovani del Sud, cresciuti nella zona del Vallo di Diano, tra Campania e Basilicata. Lui contadino, lei figlia di un artigiano di idee socialiste. Si sono conosciuti che erano adolescenti, aspettano solo il momento di sposarsi. Ma sono gli anni Trenta del secolo scorso, e a mettersi tra loro ci sono i fascisti. Soprattutto Romano, il figlio del podestà. Stufo di subirne l'arroganza, Cono si ribella, compiendo un gesto che la sua famiglia pagherà a caro prezzo. Poi la partenza per il servizio militare, e dopo l'8 settembre 1943 la deportazione in Germania. A tenerlo in vita, saranno la speranza di rivedere Serenella, l'aiuto di un compagno di prigionia dal cuore grande e la sua abilità nel tirare di boxe.

Lorenzo Marone

Ha pubblicato La tentazione di essere felici (Longanesi, 2015), 18 edizioni in Italia, Premio Stresa 2015, Premio Scrivere per amore 2015, Premio Caffè Corretto – Città di Cave 2016, che ha ispirato un film, La tenerezza, con regia di Gianni Amelio; La tristezza ha il sonno leggero (Longanesi, 2016), Premio Città di Como 2016, dal quale è stato liberamente tratto l'omonimo film; Magari domani resto (Feltrinelli, 2017), 8 edizioni, Premio Selezione Bancarella 2017; Un ragazzo normale (Feltrinelli 2018), Premio Giancarlo Siani; la raccolta Cara Napoli (Feltrinelli, 2018), due edizioni; Tutto sarà perfetto (Feltrinelli 2019); La donna degli alberi (Feltrinelli 2020), Premio Prata. Per Einaudi nel 2020 ha pubblicato il saggio Inventario di un cuore in allarme, e nel 2021 ha pubblicato il racconto Il bosco di là all'interno della collana "Il bosco degli scrittori" di Aboca Edizioni. Nel 2022 ha pubblicato per Einaudi "Le madri non dormono mai", che ha vinto il Premio nazionale letterario Pisa e il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante 2023.

A fine ottobre del 2023 ha pubblicato per Einaudi "Sono tornato per te".

È tradotto in 18 paesi, ha una rubrica domenicale (I Granelli) su 'La Repubblica di Napoli', e collabora con 'Tuttolibri de La Stampa'.

Dal 2018 è direttore artistico della fiera del libro di Napoli "Ricomincio dai libri".

Vive a Napoli con la moglie Flavia e il figlio Riccardo.

Foto articolo da post Facebook