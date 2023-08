Proiezione di "Make a wish" e dei cortometraggi di Andrea Corazza

Torna a casa il giovane regista e sceneggiatore Andrea Corazza, ospite dell’evento organizzato dal Comune di Massanzago nei giardini di Villa Baglioni la sera del 7 settembre. Dopo aver girato il mondo con i suoi progetti cinematografici a sfondo sociale e vincendo un totale di 15 premi internazionali e più di 50 selezioni, fa tappa in un'unica serata gratuita e aperta a tutti nel Comune del padovano. Racconterà il suo percorso cinematografico partendo dalla tematica del razzismo con We Have No Colors, passando per The Line of Life che affronta la tematica delle malattie oncologiche, arrivando a parlare della guerra, portando in anteprima nel nostro territorio, Make a Wish. Sarà una serata speciale poiché per la prima volta ripercorrerà il suo percorso nel suo territorio.

Tutti i suoi cortometraggi sono realizzati con scopi benefici, per dare voce alle categorie più sensibili che ci circondano quotidianamente. I suoi progetti sono stati proiettati ed hanno ricevuto dei riconoscimenti oltre che nel nostro Paese negli USA, in India, in Francia, nel Regno Unito, in Spagna, in Corea del Sud, in Russia, in Croazia, in Sudafrica, in Kenya, in Cina, in Canada, in Bolivia, in Argentina… Il cortometraggio Make a Wish, proiettato in anteprima all’interno dello spazio della Regione della 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è stato tra i finalisti per il premio della Pace delle Nazioni Unite a Nagasaki in Giappone. Un messaggio veloce ma efficace, che racconta quello che stanno vivendo intere popolazioni.

L’evento è gratuito e sarà condotto da Monica Maccatrozzo. È dedicato a tutte le età, appassionati di cinema e non, con ospiti e sorprese all’interno della scaletta. Andrea 22 enne di Noale e il suo giovane team vi aspettano il 7 settembre alle ore 20.45 nel giardino di Villa Baglioni a Massanzago (PD).