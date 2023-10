Manuale di sopravvivenza all'età adulta - Reading e Standup comedy al Parco Prandina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/329773806212201/

Mercoledì 4 ottobre alle ore 20 presso il Parco Prandina in Corso Milano, il nuovo Reading con Nicolò Targhetta (blogger, autore della pagina "Non è successo niente"), che interpreterà alcuni brani del suo nuovo lavoro letterario intitolato "Manuale di sopravvivenza all'età adulta", edito dalla casa editrice padovana BeccoGiallo e pensato per spiegare le più moderne tecniche di autoconservazione ed escapologia, i trucchi più raffinati e le pratiche più efficaci di immaturità applicata al solo scopo di impedire alla vita di prendervi e farvi quello che ha fatto ai vostri genitori. Per imparare una volta e per sempre come sfuggire alle responsabilità, come scappare dagli impegni e come scivolare lesti fuori da quei sentieri tracciati che tanti hanno condannato prima di voi, dandovi i mezzi e le conoscenze necessarie per affrontare la tempesta.

Ingresso gratuito.

