Martedì al cinema a tre euro

Proseguono, martedì 12 marzo nelle sale padovane le proiezioni de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinema Esperia

La proposta di questo secondo martedì di rassegna al Cinema Esperia è, alle 21, la visione a costo ridotto di “Caracas” (Italia, 2024) di Marco D'Amore. Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare.

Cinema Il Lux

Al Cinema Il Lux troviamo, alle 18.30, la proiezione in versione originale sottotitolata di “La zona d’interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.

Cinema Rex

Doppia proposta questa settimana al Cinema Rex, dove, alle 19 inizia “The Holdovers- Lezioni di vita” (USA, 2023) di Alexander Payne. Il film racconta la storia di uno scontroso professore di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine, stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam. Si prosegue alle 21.15 con “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni.

Il film “Anatomia di una caduta” (Francia 2023) di Justine Triet verrà proiettato anche al Multiastra alle 17 e, in versione originale sottotitolata, alle ore 20.15.

Porto Astra

Il Porto Astra, infine, punta, alle 18.05 e 21.15 su “Bob Marley, One love” (USA, 2024) di Reinaldo Marcus Green. Il film celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, il pubblico scoprirà la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

