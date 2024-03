Martedì al cinema a tre euro

Terzo appuntamento, martedì 19 marzo nelle sale padovane con le proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

A pochi giorni di distanza dall’attesa notte degli Oscar 2024, anche nelle sale padovane sarà possibile assistere a costo ridotto alle opere premiate con l’ambita statuetta della Academy Award.

Multiastra

Si comincia con il Multiastra di Padova che alle 17.30 propone “Il Ragazzo e l'Airone” (Giappone, 2023) di Hayao Miyazaki, vincitore nella categoria Miglior Cinema di Animazione. Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia.

Porto Astra

Il Porto Astra punta alle 20.45 sul pluripremiato “Oppenheimer” (USA,2023) di Christopher Nolan, che dopo le vittorie ai Golden Globes si è aggiudicato a Los Angeles ben sette premi: miglior film, regia, attore protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), fotografia, montaggio, colonna sonora originale. Il film, in programmazione. Il film è la cronaca dell'ascesa di J. Robert Oppenheimer, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica. La programmazione della multisala inizia alle 17.10 con “Kina e Yuk alla scoperta del mondo” (Francia, 2023) di Guillaume Maidatchevsky. Tra i ghiacci del nord due volpi artiche si preparano all’arrivo dei loro cuccioli. Insieme aspettano il grande giorno, ma la natura ha le sue regole. Separati dallo scioglimento dei ghiacci, Kina e Yuk iniziano un incredibile viaggio alla scoperta del mondo. Alle 17.20 e 20.40 è il turno di “Volare” (Italia, 2023) di Margherita Buy. La paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv. Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana. Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Infine, alle 18 e alle 20.20 si chiude con la versione originale sottotitolata di “Drive-Away Dolls” (USA, 2024) di Ethan Coen. La commedia segue Jamie, uno sfrenato spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con la fidanzata, e la sua timida amica Marian, che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.

Cinema Esperia

In cartellone al Cinema Esperia troviamo, alle 21, “Brighton 4th” (Georgia, Russia, Bulgaria, USA, 202) di Levan Koguashvili. L’opera racconta la storia di Kakhi, un ex campione olimpionico di wrestling che viaggia da Tbilisi a Brighton Beach, quartiere periferico di New York popolato di immigrati sovietici, per far visita a suo figlio Soso che non sta studiando medicina, come credeva Kakhi, ma sta lavorando per una società di traslochi, vive in una squallida pensione e ha accumulato un debito di gioco di 140 dollari con un capo della mafia locale.

Cinema Il Lux

Al Cinema Il Lux alle 18.30 è in programmazione “La quercia e i suoi abitanti” (Francia, 2022) di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux. Una grande quercia, vecchia ben 210 anni, è diventata pilastro e punto di riferimento per un intero microuniverso di piccoli abitanti. Qui, lo scoiattolo raccoglie le sue provviste, le formiche edificano i loro regni e il topo selvatico trova riparo dal famelico rapace. Loro e molti altri sono i teneri protagonisti di una vibrante avventura una emozionante ode alla vita in cui la natura racconta se stessa.

Cinema Rex

Doppio appuntamento al Cinema Rex dove, alle 19, inizia “Totem - Il mio sole” (Messico, Danimarca, Francia, 2023) di Lila Avilés. Sol, sette anni, viene accompagnata dalla mamma nella grande casa del nonno, per aiutare le zie e i cugini a organizzare la festa di compleanno a sorpresa per l’amato papà, un giovane pittore malato. Mentre la luce del giorno svanisce, un’atmosfera strana e caotica prende il sopravvento e l’arrivo dei numerosi amici e parenti mette a dura prova i legami che tengono unita la famiglia. Mentre aspetta di poter esaudire il suo desiderio più grande, Sol capirà a poco a poco che il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Si prosegue poi, alle 21 con “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders, Premio della Giuria Ecumenica e Prix d'interprétation masculine all'attore protagonista K?ji Yakusho a Cannes 2023. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

