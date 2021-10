Martedì al cinema a tre euro

Martedì 19 ottobre, nelle sale padovane aderenti nuovo appuntamento con l’edizione 2021 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinque sono le sale padovane che hanno aderito quest’anno all’iniziativa che consente al proprio pubblico di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro tutti i martedì di ottobre e novembre.

Il Lux

Due le opere in cartellone questa settimana al Cinema Il Lux. Alle 18.30 inizia la proiezione di “Days” (Taiwan 2020, 127’) di Tsai Ming-liang. Segnato dal dolore della malattia e dalle relative cure, Kang si ritrova a vivere un’esistenza alla deriva. Una sera, in una terra straniera, incontra il giovane Non. I due uomini trovano consolazione l’uno nell’altro, prima di separarsi per seguitare a vivere, ciascuno, i propri giorni. Segue alle 21.15 la proiezione in versione originale sottotitolata di “#IoSonoQui” (Francia 2020, 97’) di Eric Lartigau. Stéphane, uno chef di successo, conduce una vita tranquilla nei Paesi Baschi, circondato dall’affetto dei figli e dal supporto della ex-moglie. Eppure, l’unica cosa che lo fa sentire vivo è Soo, una giovane donna coreana che ha conosciuto su Instagram. In uno slancio emotivo, Stéphane decide di partire per Seoul e incontrare Soo. Al suo arrivo però, lei non si presenta e Stéphane inizia a vagare per l’aeroporto e per la città, dove la ricerca di Soo lo porterà a riscoprire se stesso.

Cinema Rex

Il Cinema Rex propone questo martedì alle 21 la visione di “Quo vadis, Aida?” (Bosnia-Herzegovina 2020, 103’) di Jasmila Zbanic. Il film è la ricostruzione dei tragici eventi di Srebrenica del 1995, attraverso la storia di una donna che tenta l’impossibile per salvare la sua famiglia.

Cinema Esperia

Italia protagonista al Cinema Esperia con la proiezione, alle 21 , di “Qui rido io” (Italia, Spagna, 133’) di Mario Martone. Il film è incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo. Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l'hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese.

Multiastra

Al Multiastra si potrà invece assistere, alle 17 e alle 20.20, a “Drive my car” (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi. Il film racconta la storia di Yusuke Kafuku un attore e regista teatrale felicemente sposato, fino a quando sua moglie, una drammaturga, è venuta a mancare improvvisamente. Due anni dopo questo tragico evento, Yusuke viene ingaggiato per mettere in scena lo "Zio Vanja" di Checov in un festival teatrale che si tiene a Hiroshima. Durante le rappresentazioni conosce Misaki, una ragazza che è stata scelta per fagli da autista. Trascorrendo sempre più tempo insieme a bordo di una Saab 900 rossa tra un tragitto e l'altro, i due legano molto e anche la riservata Misaki riesce ad aprirsi e a parlare di sé.

MPX

Ampia scelta al Multisala Pio X – MPX con tre film in programmazione. Alle 17.15 e 20.15 inizia “Respect” (USA, Canada 2021, 145) di Liesl Tommy. L’opera racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia - quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre - fino alla celebrità internazionale. La storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni '60. Alle 17.30 è il turno di “A Chiara” (Italia 2021, 12’) di Jonas Carpignano, film vincitore dell'Europa Cinema Label alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2021. La protagonista sente che c’è qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. Realtà e sogno si confondono e la sua vita sarà cambiata per sempre. La serata si conclude alle 20 e alle 22.10 con “I'm your man” (Germania 2021, 105’) di Maria Schrader, divertente racconto tragicomico sui temi dell'amore, del desiderio e su ciò che rende umano un essere umano. Alma è una scienziata del famoso Museo Pergamon di Berlino. Al fine di ottenere dei fondi per il suo lavoro di ricercatrice, si fa convincere a partecipare a uno studio alquanto particolare. Per tre settimane dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura in base al suo carattere e ai suoi bisogni, e la cui intelligenza artificiale è progettata appositamente per essere il suo compagno di vita perfetto.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Ingresso

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

